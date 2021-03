Aedifica : Construction de 2 maisons de repos à Corby & Wellingborough (UK) - 22/03/2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Construction de 2 maisons de repos au Royaume-Uni

Acquisition de 2 maisons de repos à construire à Corby et Wellingborough (Royaume-Uni)

- Investissement total : environ 25 millions £

- Capacité totale : 132 résidents

- Rendement locatif net initial : environ 5,5 %

- Exploitant : Halcyon Care Homes

- Date d'achèvement estimée : Q4 2021 & Q1 2022

Stefaan Gielens, CEO d'Aedifica, commente : « Aedifica poursuit l'expansion de son portefeuille d'immobilier de santé au Royaume-Uni et investit environ 25 millions £ dans la construction de deux maisons de repos à Corby et Wellingborough, Northamptonshire, qui seront construites par LNT Group.

Les deux maisons de repos accueilleront chacune 66 personnes âgées nécessitant une assistance permanente et seront exploitées par Halcyon Care Homes, marquant une nouvelle collaboration entre Aedifica et ce développeur et opérateur de maisons de repos établi. Ces deux nouvelles constructions marquent le cap d'un total d'investissements réalisés par Aedifica de plus de 200 millions £ depuis son entrée au Royaume-Uni. »

Aedifica investira environ 25 millions £ dans la construction de 2 maisons de repos à Corby et Wellingborough (Royaume-Uni).

Corby Priors Hall Park (illustration) - Corby

Description des sites

Les deux maisons de repos modernes, conçues spécifiquement pour y fournir des soins de santé, seront développées au sein de nouveaux développements résidentiels et commerciaux près de Corby (73.000 habitants) et de Wellingborough (49.000 habitants), Northamptonshire. Les deux maisons de repos accueilleront un total de 132 résidents dans des chambres spacieuses spécialement adaptées aux besoins des personnes âgées nécessitant une assistance permanente. Les bâtiments développés par LNT Group seront équipés de systèmes à haut rendement énergétique, tels que des pompes à chaleur, contribuant ainsi à la durabilité du portefeuille immobilier d'Aedifica. Les travaux de construction des deux maisons de repos ont déjà commencé et devraient être achevés au quatrième trimestre de 2021 (Corby) et au premier trimestre de 2022 (Wellingborough).

Corby Priors Hall Park

Wellingborough Glenvale Park

Total

Localisation Terrain (en millions £) Investissement total (en millions £) Date d'achèvement estimée Capacité (unités) Priors Hall Park, Kestrel Road, Corby, NN17 5EB 3 12 Q4 2021 66 Glenvale Park, Niort Way, Wellingborough, NN8 5ZA 2,5 13 Q1 2022 66 5,5 25 132

Wellingborough Glenvale Park (illustration) - Wellingborough

Description des transactions

Le 19 mars 2021, Aedifica a acquis la propriété du terrain à Corby. La valeur conventionnelle s'élève à environ 3 millions £. Aedifica prévoit un budget d'environ 9 millions £ pour les travaux de construction.

L'investissement total1 d'Aedifica s'élèvera à terme à environ 12 millions £.

L'accord pour l'acquisition du terrain à Wellingborough a été signé le 19 mars 2021 et est soumis à des conditions suspensives qui devraient en principe être levées au cours des prochaines semaines. Le prix d'achat sera payé et la propriété du terrain sera acquise dès que ces conditions seront remplies. La valeur conventionnelle s'élève à 2,5 millions £. Aedifica prévoit un budget d'environ 10 millions £ pour les travaux de construction. L'investissement total1 d'Aedifica s'élèvera à terme à environ 13 millions £.

Description de l'exploitant et des contrats de location

Les maisons de repos seront exploitées par Halcyon Care Homes, qui est contrôlé à 60 % par Lawrence Tomlinson et ses associés qui détiennent LNT Group - un important promoteur et opérateur de maisons de repos au Royaume-Uni. LNT Group a développé plus de 100 maisons de repos au Royaume-Uni.

Cette acquisition marque une nouvelle collaboration entre Aedifica, LNT et Halcyon Care Homes, suite à l'acquisition de Hazel End Care Home à Bishop's Stortford en décembre 2019 et de Marham House à

Bury St Edmunds en mars 20202.

Les maisons de repos seront louées sur la base de nouveaux contrats de location triple net non résiliables de 35 ans. Le rendement locatif net initial s'élèvera à environ 5,5 % après l'achèvement des travaux.

1 La valeur conventionnelle respecte le prescrit de l'article 49 § 1er de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées.

2 Voir communiqués de presse du 19 décembre 2019 et du 6 mars 2020.

Investissements réalisés depuis l'augmentation de capital d'octobre 2020

Le 27 octobre 2020, Aedifica a réalisé une augmentation de capital de 459 millions €, la plus importante jamais réalisée dans le secteur des SIR belges. Le tableau ci-dessous présente les investissements réalisés par le Groupe après l'augmentation de capital3.

BELe Jardin IntérieurFI NLPortefeuille de 7 sites d'immobilier de santé

Joint-venture avec Korian : Lelystad, Soest, Woudenberg, Hengelo (50/50)

FI UK DE BE FI NL NL NL NL UK FI NL FI IE FI NL UK IE UK UKOulu Siilotie 4

Projet de développement à Chard 3

Specht Gruppe: Cuxhaven, Gera, Gummersbach & Schwerin 2 De Gouden Jaren

Portefeuille de 10 sites d'immobilier de santé OZC Orion

Projet de réaménagement à Zwolle Pachterserf

Campus de soins à Uden

Portefeuille de 3 sites d'immobilier de santé Kempele Ihmemaantie 4

Joint-venture avec Korian : Blaricum (50/50) Espoo Rajamännynahde

Brídhaven

Laukaa Peurungantie Martha Flora Oegstgeest Shipley Canal Works

Portefeuille de 4 maisons de repos Corby Priors Hall Park Wellingborough Glenvale Park

Total au 22 mars 2021

30/10/2020

14/12/2020

15/12/2020

16/12/2020

17/12/2020

17/12/2020

17/12/2020

17/12/2020

17/12/2020

24/12/2020

14/01/2021

22/01/2021

26/01/2021

01/02/2021

12/02/2021

19/02/2021

25/02/2021

05/03/2021

11/03/2021

19/03/2021

Investissements Pipeline 1 Total réalisés 22 - 22 27 - 27 6 11 17 6 - 6 - 14 14 4 66 70 8 - 8 82 - 82 6 - 6 3 5 8 8 - 8 20 - 20 45 - 45 2 - 2 1 3 4 4 - 4 25 - 25 4 - 4 2 5 7 2 8 10 26 - 26 3 11 14 19/03/2021 Wellingborough - 15 15 305 139 444

10/12/2020 10/12/2020

Frasnes-lez-

AnvaingFinlande Pays-Bas

Oulu

Chard Allemagne

Tienen

Finlande Leidersdorp

Zwolle Apeldoorn

Uden Royaume-Uni

Kempele Blaricum

Espoo

Mallow Laukaa Oegstgeest

Shipley

Ireland

Corby

1 Le pipeline comprend les projets de développement et les acquisitions sous conditions suspensives.

2 Concrétisations d'accords conclus précédemment.

3 Les montants en £ ont été convertis en € sur base du taux de change à la date de la transaction.

4 Achèvement d'un projet de développement issu du pipeline.

3 Les informations dans ce tableau ont fait l'objet d'arrondis. En conséquence, la somme de certaines données peut ne pas être égale au total indiqué.