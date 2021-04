Aedifica : Ordre du jour - 02/04/2021

Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2020 et affectation du résultat

Présentation du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2020 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2020

Présentation du rapport annuel sur l'exercice social statutaire et consolidé clôturé au 31 décembre 2020

Préalablement au traitement des points à l'ordre du jour : introduction par le président du conseil d'administration, le CEO et le CFO, suivie d'une séance de questions et réponses

Proposition de rémunérer le mandat de Monsieur Serge Wibaut, de Madame Katrien Kesteloot et de Madame Elisabeth May-Roberti de la manière proposée au point 11 de l'ordre du jour. Le mandat de Monsieur Stefaan Gielens ne sera pas rémunéré.

Le curriculum vitae des administrateurs proposés est disponible sur https://aedifica.eu/fr/investisseurs/informations-actionnaires/ . Compte tenu de leur compétence professionnelle (attestée par leur curriculum vitae) et de leur contribution au bon fonctionnement du conseil d'administration et ses comités, le conseil d'administration propose de renouveler le mandat des administrateurs susmentionnés. Les administrateurs non-exécutifs susmentionnés répondent, selon le conseil d'administration, toujours aux critères d'indépendance fixés dans l'art. 7:87 CSA et dans l'art. 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020.

Nomination d'un nouveau commissaire et fixation des honoraires

Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier, conformément à l'article 7:151 CSA, toutes les dispositions de la convention de crédit du 31 août 2020 entre la Société et Société Générale, qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement et/ou une suspension immédiate d'utilisation du crédit en cas de changement de contrôle sur la Société.

Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier, conformément à l'article 7:151 CSA, toutes les dispositions du Note Purchase Agreement du 17 février 2021 et des titres de créance émis en vertu de celle- ci le 3 mars 2021 entre la Société et les détenteurs de ces titres de créance, qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement des titres de créance en cas de changement de contrôle sur la Société.

Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier, conformément à l'article 7:151 CSA, toutes les dispositions des conventions de crédit du 5 mars 2021 entre Hoivatilat, la Société et OP Corporate Bank, qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement et/ou une suspension immédiate d'utilisation du crédit en cas de changement de contrôle sur la Société.

Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier, conformément à l'article 7:151 CSA, toutes les dispositions de la convention de crédit du 12 mars 2021 entre la Société et ABN AMRO Bank, qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement et/ou une suspension immédiate d'utilisation du crédit en cas de changement de contrôle sur la Société.

Décharge aux administrateurs de Hof Van Bremdael SA 1

Proposition de donner décharge aux administrateurs de la société anonyme «Hof Van Bremdael» pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1 er janvier 2020 au 29 juin 2020. Décharge au commissaire de Hof Van Bremdael SA 1

Proposition de donner décharge au commissaire de la société anonyme «Hof Van Bremdael» pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1 er janvier 2020 au 29 juin 2020. Divers

1 Hof Van Bremdael SA était une filiale détenue à 100% par Aedifica SA et a été absorbée par une opération assimilée à une fusion par absorption par Aedifica SA le 29 juin 2020. Les actifs absorbés ont été repris dans les comptes d'Aedifica SA avec effet au 1er janvier 2020. Les derniers comptes annuels pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus ont déjà été approuvés par l'assemblée générale ordinaire de Hof Van Bremdael SA le 27 avril 2020. Par conséquent, il est simplement demandé à l'assemblée générale d'Aedifica SA de donner décharge aux administrateurs et au commissaire pour la période du 1er janvier 2020 (c'est-à-dire le jour où les actifs absorbés de Hof Van Bremdael SA ont été repris dans les comptes d'Aedifica SA) au 29 juin 2020 (jour de la fusion).

