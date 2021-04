Aedifica : Politique de rémunération - 02/04/2021 02/04/2021 | 07:47 Envoyer par e-mail :

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE 7. ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE SES COMITÉS Sous la direction de son président, le conseil d'administration évalue régulièrement (et au moins tous les trois ans) sa taille, sa composition, ses prestations et celles de ses comités. Cette évaluation a quatre objectifs : évaluer le fonctionnement du conseil d'administration et de ses comités ;

vérifier si des sujets importants sont bien préparés et discutés ;

évaluer la contribution effective de chaque administrateur en fonction de sa présence aux réunions du conseil d'administration et des comités et de sa contribution constructive aux discussions et à la prise de décision ;

évaluer si la composition actuelle du conseil d'administration et des comités correspond aux besoins du Groupe. Par ailleurs, le conseil d'administration évalue également tous les cinq ans si la structure de gouvernance monistique actuelle de la Société est toujours appropriée. Pour cette évaluation, le conseil d'administration est assisté par le comité de nomination et de rémunération et, si nécessaire, par des experts externes. La contribution de chaque administrateur est évaluée régulière- ment afin que, si nécessaire, la composition du conseil d'admi- nistration puisse être adaptée aux circonstances éventuellement changeantes. Lors d'un renouvellement de mandat, la contribution et les prestations de l'administrateur sont évaluées sur la base d'une procédure préalablement définie et transparente. Le conseil d'administration veille à ce qu'il existe des plans appropriés pour le suivi des administrateurs et veille à ce que l'équilibre des com- pétences et de l'expérience au sein du conseil d'administration soit maintenu pour toutes les nominations et renouvellements de mandat (tant pour les administrateurs exécutifs que non exécutifs). Les administrateurs non exécutifs évaluent régulièrement leur interaction avec le comité exécutif. À cette fin, ils se réunissent au moins une fois par an en l'absence des membres du comité exécutif. 8. POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION La politique de rémunération d'Aedifica est élaborée pour les membres du conseil d'administration et les membres du comité exécutif. Elle est applicable à compter du 1er janvier 2021 (exercice comptable 2021), sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra le 11 mai 2021. Cette politique de rémunération est élaborée en tenant compte de la législation en vigueur, du Code de gouvernance d'entreprise 2020 et des pratiques et tendances du marché. L'objectif général de la politique de rémunération est d'attirer et de conserver le leadership nécessaire pour soutenir au mieux Aedifica dans sa mission d'offrir des solutions immobilières durables aux opérateurs professionnels dont l'activité principale est de fournir des soins aux personnes en attente de soins dans toute l'Europe, et de créer ainsi une valeur durable pour les actionnaires de la Société, ses autres parties prenantes et la société en général. La politique de rémunération des administrateurs non exécutifs est simple, directe et basée sur les liquidités. Elle entend récompenser de manière appropriée ces membres du conseil d'administration pour leur travail sur la base de niveaux de commissions compé- titifs sur le marché, tout en renforçant le lien avec la stratégie de la Société, l'intérêt à long terme et la durabilité en exigeant des administrateurs non exécutifs qu'ils détiennent des actions de la Société pendant la durée de leur mandat et jusqu'à son expiration. Les grands principes de la politique de rémunération d'Aedifica pour les membres de son comité exécutif sont basés sur une approche équilibrée entre les normes de compétitivité du marché, le rapport entre la rémunération fixe et variable et la contribution économique et sociale de la Société liée à certains paramètres non financiers de la rémunération variable : rémunération à un niveau compétitif sur le marché (en tenant compte de toutes les composantes fixes et variables de la poli- tique de rémunération), grâce à un benchmark par rapport à un groupe de pairs de marché ;

rémunération basée sur la performance (pay for performance) en stimulant une performance financière et non financière qui génère une croissance durable et rentable à long terme. La rémunération cible vise 55 % de rémunération de base et 45 % de rémunération variable à court et long terme afin de maintenir un alignement fort avec les objectifs de performance financière de la Société, sa stratégie de création de valeur à long terme et sa tolérance au risque ; la rémunération variable à court et long terme est bien équilibrée (50/50) ;

différenciation par l'expérience et la responsabilité en alignant la rémunération sur les responsabilités, l'expérience pertinente, les compétences requises et les performances des membres individuels du comité exécutif ;

équilibre entre les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les points de vue des actionnaires et de la société en res- pectant les meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise, en définissant des objectifs pour les plans de rémunération variable basés sur des objectifs financiers et non financiers et en menant une politique de rémunération transparente, simple et claire. Cette politique de rémunération sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale chaque fois que des changements importants seront proposés et, dans tous les cas, au moins tous les quatre ans. - 134 - AEDIFICA - RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019/2020 8.1 POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS Le conseil d'administration d'Aedifica est composé d'administra- teurs non exécutifs et d'administrateurs exécutifs. Les administra- teurs exécutifs ne sont rémunérés qu'en leur qualité de membre du comité exécutif (tel que décrit ci-dessous à la section 8.2). Les administrateurs exécutifs ne perçoivent aucune rémunération dans le cadre de leurs fonctions de membre du conseil. La politique de rémunération des administrateurs non exécutifs est décrite ci-après. Elle vise à attirer, retenir et rémunérer équitable- ment ces administrateurs disposant de l'expérience, de l'autonomie et des compétences requises pour poursuivre la stratégie et les objectifs à long terme de la Société. 8.1.1 Structure de la rémunération La rémunération des administrateurs non exécutifs se compose exclusivement d'une rémunération fixe annuelle et de jetons de présence pour chaque réunion à laquelle ils assistent. Tous les administrateurs non exécutifs perçoivent : la même rémunération fixe annuelle à l'exception du président du conseil d'administration, qui perçoit une rémunération fixe annuelle majorée au regard de ses responsabilités et de ses dépenses de temps supplémentaires ; et les mêmes jetons de présence par réunion du conseil d'administration. Les administrateurs non exécutifs qui participent aux comités mis en place au sein du conseil d'administration (comité d'audit et des risques, comité de nomination et de rémunération et comité d'in- vestissement) perçoivent en outre les mêmes jetons de présence par réunion du comité concerné. Les membres des comités ne bénéficient d'aucune rémunération fixe complémentaire au titre de leur appartenance à un comité, à l'exception : du président des comités, compte tenu de ses responsabilités additionnelles de président et du temps supplémentaire qu'il doit consacrer à sa fonction ; des administrateurs non exécutifs siégeant au comité d'audit et de risques, compte tenu du caractère récurrent prédéterminé des réunions du comité d'audit et de risques. Les administrateurs non exécutifs ne perçoivent aucune rémuné- ration basée sur la performance (tels que des primes, des plans d'incitation à long terme liés à des actions ou autres formes de rémunération variable), ni aucun avantage en nature ou relatif à des plans de pension. Les frais encourus par les administrateurs non exécutifs dans le cadre de missions particulières qui leur sont confiées par la Société, ainsi que pour les besoins de leur fonction, sont supportés par la Société, sur présentation de justificatifs. Les frais de déplacement raisonnables des administrateurs non exécutifs résidant dans des pays autres que la Belgique et encourus pour participer personnellement aux réunions du conseil d'adminis- tration sont remboursés sur présentation de justificatifs. Le conseil d'administration peut décider au cas par cas que les administrateurs non exécutifs qui participent aux réunions du conseil d'administration dans un autre pays que celui dans lequel ils résident, peuvent en outre bénéficier d'une indemnité de déplace- ment spéciale de 300 € pour couvrir leur temps de déplacement afin de garantir que les candidats internationaux puissent également être attirés pour remplir un mandat du conseil d'administration d'Aedifica. 8.1.2 Exigence d'actionnariat Aedifica ne récompense pas directement les actions aux adminis- trateurs non exécutifs sous forme de rémunération. Ceci étant, et afin de respecter l'esprit du principe 7.6 du Code de gouvernance d'entreprise 2020, les administrateurs non exécutifs sont tenus d'inscrire chaque année au registre des actions de la Société un nombre d'actions équivalant à 10 % de leur rémunération fixe annuelle brute en qualité de membre du conseil d'administration. Afin de faciliter l'application pratique de cette règle, le nombre d'actions à inscrire au registre des actions de la Société sera fixé annuellement pour chaque administrateur non exécutif au début de l'année, sur la base du cours moyen de bourse du mois de décembre de l'année précédente. Ces actions seront inscrites au nominatif jusqu'à au moins un an après le départ de l'administrateur non exécutif du conseil d'ad- ministration et, dans tous les cas, au moins trois ans après leur inscription. Les dividendes attachés à ces actions sont payés en même temps que pour les autres actionnaires. 8.1.3 Principales caractéristiques des contrats conclus entre la Société et les administrateurs non exécutifs Les administrateurs non exécutifs sont nommés par l'assemblée générale pour une durée maximale de trois ans. Les administrateurs non exécutifs exercent leur mandat en tant qu'indépendants. Leur mandat peut être résilié à tout moment par l'assemblée générale sans préavis ni indemnité. - 135 - DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE 8.2 POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 8.2.1 Structure de la rémunération Le montant total de la rémunération des membres du comité exé- cutif comprend les éléments suivants : 8.2.1.1 Rémunération fixe Le montant de la rémunération fixe des membres du comité exé- cutifest déterminé en tenant compte de leurs responsabilités indi- viduelles, de leurs compétences et de leurs performances. La rémunération fixe constitue un versement en numéraire qui est accordé quel que soit le résultat de la Société. Le montant de la rémunération fixe annuelle est fixé dans la convention individuelle de gestion conclue par la Société avec le membre concerné du comité exécutif. Ce montant est indexé annuellement et payé en numéraire, sous réserve des réglementations fiscales et sociales locales. EN HAUT RICHARD MANOR - MAISON DE REPOS À AMPTHILL (UK) À GAUCHE KEMPELEEN IHMEMAANTIE - MAISON DE REPOS À KEMPELE (FI) - 136 - AEDIFICA - RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019/2020 Pour les membres du comité exécutif qui sont également membres du conseil d'administration, la rémunération fixe inclut également leurs performances en tant qu'administrateur et leur participation aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant, des différents comités. 8.2.1.2 Rémunération variable Les conventions de management sont complétées annuellement d'un avenant dans lequel sont définis les critères d'attribution de la rémunération variable. Avant le début de l'année de performance, le conseil d'adminis- tration peut décider de verser des contributions mensuelles sup- plémentaires à un régime de retraite individuel pour membres du comité exécutif. À la fin de l'année de performance, le montant total des contributions mensuelles supplémentaires à la pension men- tionnées ci-dessus est compensé par la valeur de la rémunération variable relative à cette même année de performance. La différence positive ne sera versée que si la valeur de la rémunération variable relative à la même année de performance dépasse le montant total des cotisations mensuelles de pension supplémentaires. Bonus annuel (incitant à court terme) Tous les membres du comité exécutif ont droit à un bonus annuel sous réserve de la réalisation d'objectifs collectifs et personnels, sur la base des dispositions décrites ci-après. Pour tous les membres du comité exécutif, le bonus cible pour les performances cibles est de 40 % de la rémunération fixe annuelle. Aucun bonus n'est dû pour les performances réelles inférieures au seuil retenu. En outre, le bonus effectif est plafonné à maximum 50 % de la rémunération fixe annuelle qui est versée pour des performances égales ou supérieures au niveau de performance maximum reconnu. Le bonus annuel cumulé variera ainsi entre 0 et 50 % de la rémunération fixe annuelle, en fonction de la réalisation des objectifs. Les cibles, les seuils et les niveaux de performance maximum sont déterminés chaque année au début du cycle de performance annuel. Le bonus effectivement acquis est déterminé sur la base de la combinaison équilibrée suivante d'indicateurs clés de performance (ICP) collectifs et personnels, financiers et non financiers et de facteurs de pondération correspondants : ICP collectifs (85 %) ICP personnels (15 %) Bénéfice par Marge Objectifs personnels action (70 %) opérationnelle répondant aux impératifs (15 %) stratégiques de la Société Les résultats en termes de performance réelle par rapport aux objectifs sont validés par le comité d'audit et de risques avant approbation finale par le conseil d'administration. Le bonus est versé en numéraire au début de l'année suivant le cycle de performance, sous réserve de la réglementation fiscale et sociale applicable. Incitant à long terme Chaque année, tous les membres du comité exécutif ont droit à un incitant à long terme qui est accordé sous conditions et dont l'acquisition est subordonnée à la réalisation d'indicateurs clés de performance (ICP) sur une période de trois ans (le cycle de performance). Pour tous les membres du comité exécutif, l'incitant cible pour la performance cible est égal à 40 % de la rémunération fixe annuelle au moment de l'attribution. Aucune attribution n'est due pour les performances réelles inférieures au niveau de performance seuil retenu. En outre, l'attribution effective est plafonnée à maximum 50 % de la rémunération fixe annuelle au moment de l'attribution, laquelle est versée pour des performances réelles égales ou supé- rieures au niveau de performance maximum reconnu. L'incitant à long terme cumulé variera ainsi entre 0 et 50 % de la rémunération fixe annuelle au moment de l'attribution, en fonction de la réalisation des objectifs. L'incitant effectivement acquis est déterminé sur la base de la com- binaison suivante de types d'ICP (indicateurs clés de performance) collectifs, financiers et non financiers et de facteurs de pondération correspondants : ICP type financiers (70 %) ICP type non financiers (30 %) Rendement relatif de Critères environnementaux, soci- l'actionnaire aux et de gouvernance (ESG) Bénéfice par action Dividende par action Le conseil d'administration déterminera pour chaque cycle de performance de trois ans les ICP financiers et non financiers spé- cifiques (et leurs niveaux de performance cible, seuils et niveaux de performance maximum reconnus respectifs) retenus dans le cadre des types de ICP mentionnés ci-dessus. Les résultats en termes de performances réelles par rapport aux objectifs sont validés par le comité d'audit et de risques avant approbation finale par le conseil d'administration. L'incitant est versé en numéraire au début de l'année suivant le cycle de performance, sous réserve de la réglementation fiscale et sociale applicable. Les membres du comité exécutif peuvent choisir d'investir l'incitant en numéraire net (après déduction du précompte mobilier), pour acquérir des actions de la Société à 100/120e du cours de bourse, à condition que les actions de la Société soient rendues indisponibles et ne soient pas cessibles pendant une période d'au moins 2 ans suivant l'acquisition des actions. Disposition transitoire L'introduction en 2021 du nouveau plan incitatif à long terme assorti de cycles de performance triennaux successifs, combiné à l'an- nulation immédiate du plan actuel, se traduirait par une réduction soudaine et significative des revenus actuels des membres du comité exécutif : dans le cadre du plan actuel, une prime fixe est attribuée chaque année tandis que le nouveau plan ne délivrera sa première prime qu'au début de 2024, après l'expiration du premier - 137 - DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE cycle de performance triennal (2021-2023) et sous réserve de per- formance. Le plan incitatif à long terme actuel sera donc prolongé pour les deux années à venir (en 2021 et 2022) et il cessera d'exister en 2023. Dans le cadre du plan actuel, les membres du comité exécutif se voient attribuer par décision du conseil d'administration une attribution en numéraire fixe qu'ils sont tenus d'investir, après déduction du précompte mobilier, pour acquérir des actions de la Société à 100/120e du dernier cours de bourse connu, à condition que les actions de la Société soient rendues indisponibles et ne soient pas cessibles pendant une période d'au moins 2 ans suivant l'acquisition des actions. Par ailleurs, les actions font l'objet d'un plan d'acquisition sur trois ans. Pertinence des plans de rémunération variable par rapport à la stratégie de la Société Les plans incitatifs à court et à long terme ont été mis en place pour motiver et récompenser les saines décisions commerciales conformément à la stratégie à long terme de la Société et, par conséquent, pour aligner les intérêts des membres du comité exécutif sur ceux des actionnaires de la Société. ICP en support de la stratégie ICP retenus Pertinence par rapport à notre stratégie Incitant à court terme Notre objectif est de trouver un - Bénéfice par action équilibre entre les intérêts directs à long terme de nos actionnaires - Marge opérationnelle et la rentabilité à court terme qui, - Objectifs personnels à son tour, nous permettra de Incitant à long terme mener à bien notre mission qui - Objectifs de rendement de est de fournir une infrastructure immobilière aux opérateurs de soins l'actionnaire et aux personnes ayant besoin de - Objectifs ESG soins. Nous envisageons d'atteindre cet objectif en prenant également en compte les intérêts des autres stakeholders en appliquant des normes environnementales, sociales et de gouvernance pertinentes et solides. Au début de chaque année, le Conseil passe en revue la nature et les facteurs de pondération des indicateurs de performance afin de soutenir la stratégie de la Société. 8.2.1.3 Régimes de pension Les membres du comité exécutif bénéficient d'un contrat d'assu- rance groupe constitué d'un « régime à cotisations définies », géré par le biais de régimes d'assurance privés à rendement garanti. Les cotisations au titre de ce régime de pension sont exclusive- ment financées par la Société et ne nécessitent pas de cotisations personnelles de la part des bénéficiaires. 8.2.1.4 Autres éléments de rémunération Les membres du comité exécutif bénéficient d'une assurance hospitalisation et d'une couverture accidents du travail. Aedifica met également à disposition une voiture de société (avec carte carburant), un ordinateur portable et un smartphone. Par ailleurs, Aedifica rembourse les frais professionnels des membres du comité exécutif. 8.2.2 Exigence d'actionnariat Conformément au principe 7.9 du Code de gouvernance d'entre- prise, le conseil d'administration a fixé un seuil minimal d'actions de la Société que chaque membre du comité exécutif doit détenir à tout moment à : 4.000 actions pour le CEO ;

1.500 actions pour chacun des autres membres du comité exé- cutif (sur une base individuelle). Il est attendu des membres actuels du comité exécutif qu'ils ren- forcent leur participation au niveau requis sur une période de 5 ans compter de la date d'entrée en vigueur de la présente politique de rémunération, et, une fois cet objectif atteint, qu'ils maintiennent ce niveau pendant toute la durée de leur nomination. Le même délai s'appliquera à tout membre ultérieurement désigné, à compter de sa nomination. 8.2.3 Récupération (clawback) Les accords conclus avec les membres du comité exécutif pré- voient contractuellement un mécanisme de récupération à la fois des plans incitatifs à court et à long terme par lequel la Société a le droit de récupérer tout ou partie d'une rémunération variable auprès du bénéficiaire jusqu'à 1 an après le paiement s'il apparaît au cours de cette période que ce paiement a été effectué sur la base d'in- formations incorrectes concernant la réalisation des objectifs de performance sous-jacents à la rémunération variable ou concernant les circonstances dont la rémunération variable dépendait. 8.2.4 Principales caractéristiques des contrats entre la Société et les membres du comité exécutif 8.2.4.1 Convention de management Les membres du comité exécutif exercent leur mandat de façon indépendante sur la base d'une convention de management conclue avec la Société et dans laquelle sont prévues des dispositions relatives aux rémunérations. Ces conventions sont en principe conclues pour une durée indéterminée. 8.2.4.2 Indemnités de départ Les conventions de management conclues avec les membres du comité exécutif peuvent être résiliées dans les cas suivants : en cas de préavis de la Société, commençant trois jours ouvrables après la réception du préavis (envoyé par lettre recommandée) ;

immédiatement en cas de faute grave (le préavis doit être envoyé par lettre recommandée) ;

immédiatement en cas de retrait par l'autorité de marché (FSMA) de son approbation du membre concerné du comité exécutif ;

