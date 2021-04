Aedifica : Rapport de rémunération - 02/04/2021 02/04/2021 | 07:47 Envoyer par e-mail :

AEDIFICA - RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019/2020 8.5 CHANGEMENTS PAR RAPPORT À LA POLITIQUE ACTUELLE Personnes Élément de rémunération Changements proposés Justification du changement Administrateurs non Exigence d'actionnariat Introduction de conditions minimales Respect du principe 7.6 du Code exécutifs d'actionnariat de gouvernance d'entreprise 2020 Membres du comité Incitant à court terme Mise en place de périmètres de exécutif performance pertinents pour les différents ICP (avec objectifs, seuils et indicateurs de performance), associés des primes de performance variables Incitant à long terme Remplacement du plan actuel par un nouveau plan avec des cycles de performance successifs de 3 ans et des primes de performance variables, déterminés par rapport aux ICP et aux périmètres de performance pertinents (avec objectif, seuil et indicateurs de performance) Meilleur alignement de la rémunération (variable) des dirigeants avec les performances réelles de la Société et les performances personnelles Meilleur alignement de la rémunération (variable) du comité exécutif avec les performances réelles de la Société et les performances personnelles Rémunération variable Introduction d'un équilibre plus équitable Respect de l'art. 7:91 du Code entre les incitants à court et à long terme: la belge des sociétés et des rémunération variable totale pour la réalisation associations des objectifs est basé pour 50 % sur la performance annuelle et pour 50 % sur la performance à long terme Exigence d'actionnariat Introduction de conditions minimales Respect du principe 7.9 du Code d'actionnariat de gouvernance d'entreprise 2020 Recouvrement Introduction d'une clause de recouvrement Respect de l'art. 7:12 du Code de pour les incitants à court et long terme gouvernance d'entreprise 2020 8.6 CONSULTATION DU POINT DE 9. RAPPORT DE RÉMUNÉRATION VUE DES ACTIONNAIRES Le présent rapport de rémunération fournit un aperçu complet de Lors de l'élaboration de cette politique de rémunération, la Société la rémunération, y compris tous les avantages sous quelque forme a tenu compte des commentaires et suggestions spécifiques que ce soit, accordés ou dus, au cours de l'exercice 2019/2020 à formulés par les actionnaires concernant le rapport de rémuné- chacun des administrateurs non exécutifs et membres du comité ration précedent, et de manière générale, des points de vue des exécutif. Cet exercice (qui a débuté le 1er juillet 2019) ayant été actionnaires exposés dans les principes et les directives de vote prolongé jusqu'au 31 décembre 2020 par décision de l'assemblée des actionnaires. La Société continuera à suivre le point de vue des générale du 8 juin 2020 (en raison de l'optimisation des processus actionnaires à l'avenir et s'engagera à consulter les actionnaires d'audit et comptables au sein du Groupe Aedifica), ce rapport de avant toute modification significative de cette politique. rémunération couvre l'ensemble de l'exercice prolongé, soit la période de 18 mois du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020, et repose donc sur les principes de rémunération appliqués au cours de cet exercice. Au cours de l'exercice 2020, une nouvelle politique de rémunération a été élaborée et sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 2021. Cette nouvelle politique de rémunération, qui figure intégralement au chapitre 8 du présent rapport, contient diverses modifications significatives des principes de rémunération appliqués par le passé afin de renforcer le lien entre la rémunération de la Société et sa stratégie commerciale, ses intérêts à long terme et sa durabilité. Les principaux changements - 141 - DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE par rapport à la pratique antérieure sont décrits dans la section 8.5 (changements par rapport à la politique actuelle). Cependant, la Société a déjà apporté certaines modifications ses pratiques de rémunération en 2020, afin de répondre aux préoccupations des actionnaires exprimées à l'occasion de la dernière assemblée générale ordinaire du 22 octobre 2019 (voir section 9.2.1). La suppression du comité de direction (au sens de l'article 524bis du Code belge des sociétés) en date du 8 juin 2020 suite à l'en- trée en vigueur au 1er janvier 2020 du Code des sociétés et des associations (CSA), qui remplace le Code belge des sociétés, et la mise en place simultanée du comité exécutif (composé des mêmes membres que ceux de l'ancien comité de direction), n'ont entraîné aucun changement dans la politique de rémunération au cours du dernier exercice. 9.1 RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS NON EXÉCUTIFS POUR L'EXERCICE 2019/2020 PROLONGÉ Les assemblées générales ordinaires de la Société du 28 octobre 2016 et du 22 octobre 2019 ont fixé comme suit la rémunération des administrateurs non exécutifs : chaque administrateur non exécutif perçoit une rémunération fixe annuelle de 15.000 € ; et des jetons de présence de 1.000 € par réunion du conseil à laquelle il assiste ;

le président du conseil d'administration perçoit une rémunération fixe annuelle supplémentaire de 35.000 € ;

les membres du comité d'audit et de risques perçoivent chacun une rémunération fixe annuelle supplémentaire de 5.000 € au titre de leur participation au comité d'audit et de risques, à l'exception du président qui perçoit une rémunération fixe annuelle supplé- mentaire de 15.000 € ; et chaque membre perçoit également des jetons de présence de 900 € par réunion ;

les membres du comité de nomination et de rémunération et du comité d'investissement ne perçoivent pas de rémunération fixe annuelle supplémentaire au titre de leur appartenance à ces comités, à l'exception des présidents qui perçoivent chacun une rémunération fixe annuelle de 10.000 € ; et chaque membre du comité de nomination et de rémunération et du comité d'in- vestissement perçoit également un jeton de présence de 900 € par réunion. Nom Présence au Présence au Présence au Présence au Rémunération Jetons de Rémunération conseil d'ad- comité d'audit comité de comité d'in- du mandat (€) présence (€) totale ministration et de risques nomination vestissement (€) et de rémunération Jean Franken 25/25 - 13/13 10/10 37.500 43.700 81.200 Eric Hohl 21/21 - - - 26.6671 19.000 45.667 Pertti 8/9 - - - 8.445 7.000 15.445 Huuskonen Katrien 24/25 7/8 - - 30.000 28.300 58.300 Kesteloot Elisabeth 22/25 - 13/13 - 37.500 31.700 69.200 May-Roberti Marleen 23/25 8/8 - - 45.000 28.200 73.200 Willekens Luc Plasman 25/25 - 13/13 10/10 22.500 43.700 66.200 Adeline Simont 19/21 - - - 20.000 17.000 37.000 Serge Wibaut 24/25 8/8 - 10/10 82.500 38.200 120.700 Total 310.112 256.800 566.912 Le tableau ci-desssus donne un aperçu de la participation des administrateurs non exécutifs aux réunions du conseil et des comités ainsi que de la rémunération perçue au titre de l'exer- cice 2019/2020 prolongé (soit pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020). Les administrateurs non exécutifs ne perçoivent aucune rémunéra- tion liée aux performances (comme des bonus, des actions ou des stock-options), aucun avantage en nature ou des avantages liés aux régimes de pension. Le ratio rémunération fixe/rémunération 1. Ce montant inclut une rémunération fixe annuelle de 5.000 € au titre de la mission spéciale de Monsieur Eric Hohl en qualité de responsable final de l'audit interne (conformément à l'article 17 de la loi SIR). - 142 - AEDIFICA - RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019/2020 variable est par conséquent 100 % fixe contre 0 % de rémuné- ration variable. Pour l'exercice 2019/2020, les administrateurs non exécutifs n'ont aucune obligation de détenir des actions de la Société (voir la note explicative dans la section 2 de la déclaration de gouvernance d'entreprise). 9.2 RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF POUR L'EXERCICE 2019/2020 PROLONGÉ Durant l'exercice prolongé 2019/2020, le comité exécutif était exclusivement composé des administrateurs exécutifs. La politique de rémunération valable jusqu'à fin 2020 prévoyait une rémunération totale pour le comité exécutif composée de : une rémunération fixe (issue des conventions de management et du « long-term incentive plan »),

« long-term incentive plan »), une rémunération variable (pour laquelle aucun recouvrement en faveur de la Société n'est applicable),

d'indemnités de départ à la pension (régime de cotisations défi- nies et avantages associés), et

d'autres éléments de la rémunération (décès avant départ à la pension, hospitalisation, assurance médicale, avantages en nature liés à l'usage d'une voiture de société). Les membres du comité exécutif exercent gratuitement leur mandat d'administrateur pour Aedifica et de ses filiales. Ils ne sont pas rémunérés par les filiales d'Aedifica. Rémunération fixe Nom Rémuné- long-term Rémunération Régime de Autres avan- Rémunération Ratio rému- ration fixe incentive plan variable (€) pension (€) tages (€) totale (€) nération fixe / annuelle (€) (€) variable (€) Stefaan Gielens 18m 753.363 464.0001 376.681 102.081 47.010 1.743.135 78/22 (CEO) 12m 502.242 309.333 251.121 68.054 31.340 1.162.090 Ingrid Daerden 18m 458.832 231.0001 229.416 54.552 22.039 995.839 77/23 (CFO) 12m 305.888 154.000 152.944 36.368 14.693 663.893 Laurence 18m 391.612 161.3771 195.806 41.556 27.073 817.425 76/24 Gacoin (COO)2 12m 293.709 121.033 146.855 31.167 20.305 613.069 Charles-Antoine 18m 329.173 222.0001 164.587 34.788 20.939 771.487 79/21 van Aelst (CIO) 12m 219.449 148.000 109.725 23.192 13.959 514.325 Sven Bogaerts 18m 456.082 225.0001 228.041 45.915 4.851 959.889 76/24 (CLO/ CM&AO) 12m 304.055 150.000 152.027 30.610 3.234 639.926 Remarque : les montants figurant sur la première ligne pour chaque personne sont les montants réels payés sur l'exercice prolongé (période de 18 mois allant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020) ; les montants figurant sur la deuxième ligne sont un calcul proportionnel sur 12 mois à titre indicatif. titre indicatif, le rapport entre la rémunération totale du CEO pour 2019/2020 et la rémunération moyenne du personnel était de 9 ; le rapport entre la rémunération totale du CEO et la rémunération la plus faible était de26. Au titre de l'exercice 2019/2020, les membres du comité exécutif n'étaient pas tenus de détenir un nombre minimum d'actions de la Société (voir la note explicative dans la section 2 de la déclaration de gouvernance d'entreprise). 9.2.1 Rémunération fixe La rémunération fixe consiste, d'une part, en une rémunération fixe en numéraire telle que définie dans la convention de management avec chaque membre du comité exécutif et payée en douze ver- sements et, d'autre part, en un « long-term incentive plan » pour les membres du comité exécutif, établi par le conseil d'administration sur recommandation du comité de nomination et de rémunération. Depuis l'exercice 2009/2010, la Société accorde aux membres du comité de direction (de l'époque) (devenu comité exécutif), dans le cadre de leur rémunération fixe, un bonus annuel en numéraire dont le produit net après impôts est intégralement utilisé pour acheter auprès de la Société des actions Aedifica contre une décote (le « long-term incentive plan », comme annoncé initialement dans le Ces montants comprennent les montants accordés dans le cadre du long-term incentive plan annuel au cours de l'exercice 2019/2020 prolongé (tel que décrit ci-après) ainsi qu'un dernier versement du plan d'incitation à long terme ad hoc du 14 mai 2019 accordé aux membres du comité de direction (de l'époque) à la suite de la réalisation par la Société de sa stratégie à long terme de devenir un investisseur « pure-play » en immobilier de santé européen décidée par le conseil d'administration du 14 mai 2019 (le « LTIP ad hoc ») (comme indiqué dans le rapport de rémunération 2018/2019). 50 % du LTIP ad hoc ont été versés sur l'exercice 2018/2019 ; 50 % ont été versés sur l'exercice 2019/2020. Le mandat d'administrateur de Madame Laurence Gacoin et de membre du comité exécutif a pris fin le 30 octobre 2020. - 143 - DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE rapport financier annuel 2008/2009), tel que décrit plus en détail ci-après. Le conseil d'administration a décidé le 12 novembre 2019, dans le respect des limites de l'article 520ter du Code belge des sociétés (de l'époque), d'attribuer aux membres du comité de direction (de l'époque), dans le cadre du plan annuel d'incitation à long terme, pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, une rémunération brute de 234.000 € pour le CEO, de 131.000 € pour le CFO, de 131.000 € pour le COO chacun, de 121.000 € pour le CIO et de 125.000 € pour le CLO/CM&AO (le « LTIP 2019/2020 »). Après déduction des retenues à la source, ils ont acheté des actions à un prix unitaire égal au dernier cours de clôture connu multiplié par un facteur s'élevant à 100/120ème, conformément au commentaire 36/16 du Code belge des impôts sur le revenu, soit un cours de bourse de 89,50 € (= le cours de bourse de clôture au 12 décembre 2019 de 107,40 €, multiplié par 100/120). En exécution de ce « long-term incentive plan », le CEO a acquis 1.215 actions et les membres du comité de direction (de l'époque) ont acquis au total 2.641 actions (CFO et COO, chacun 680 actions ; CIO 633 actions et CLO/CM&AO 648 actions). Les membres du comité de direction se sont engagés irrévocablement à conserver ces actions pendant une durée de trois ans, étant entendu que (i) une clause de recouvrement a été inclus dans les avenants aux conventions de management contiennent une clause contractuelle de récupération stipulant que tout ou partie des actions acquises dans le cadre du LTIP 2019/2020 doivent être restituées lors de la résiliation des conventions de management dans certains cas et dans certains délais et (ii) cette clause de recouvrement prendrait fin, entre autres, en cas d'offre publique d'achat, de changement de contrôle d'Aedifica, etc. Les actions cédées par Aedifica fai- saient partie des actions propres détenues par la Société qui ont été acquises en bourse. Par ailleurs, compte tenu de la décision de prolongation de l'exer- cice de 6 mois, le conseil d'administration a décidé le 17 décembre 2020, en application de l'article 7:91 du Code belge des sociétés et des associations, d'octroyer aux membres du comité exécutif, dans le cadre du long-term incentive plan, pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020, une rémunération brute de 87.500 € pour le CEO et de 50.000 € pour les autres membres du comité exécutif, selon les conditions exposées ci-après. Après déduction des retenues à la source, ils ont acheté des actions à un prix unitaire égal au dernier cours de clôture connu multiplié par un facteur égal 100/120 ème , conformément au commentaire 36/16 du Code belge des impôts sur le revenu, soit à un cours de bourse de 81,08 € (= le cours de bourse de clôture au 17 décembre 2020 de 97,30 €, multiplié par 100/120). En exécution de ce « plan d'intéressement

, conformément au commentaire 36/16 du Code belge des impôts sur le revenu, soit à un cours de bourse de 81,08 € (= le cours de bourse de clôture au 17 décembre 2020 de 97,30 €, multiplié par 100/120). En exécution de ce « plan d'intéressement long terme », le CEO a acquis 501 actions et les membres du comité exécutif ont acquis chacun 286 actions. Ce LTIP 2020 couvre les six derniers mois de l'exercice prolongé (1 er juillet 2020

- 31 décembre 2020). Compte tenu du manque de clarté du droit belge quant à la portée précise dudit article 520ter du Code belge des sociétés et de certaines réactions négatives des actionnaires exprimées à l'occasion de la dernière assemblée générale ordinaire du 22 octobre 2019 concernant certaines modalités du LTIP (notamment la disposition selon laquelle l'obligation de blocage prendrait fin en cas d'offre publique et de changement de contrôle), le conseil d'adminis- tration a décidé le 17 décembre 2020 de modifier les termes du LTIP 2019/2020 et du LTIP ad hoc afin de lever raisonnablement tout doute quant à la possibilité pour le conseil d'administration d'approuver les plans (conformément à l'article 520ter du Code belge des sociétés actuellement 7:91 CSA), de répondre aux pré- occupations des actionnaires et d'aligner les modalités des deux plans LTIP sur celles du LTIP 2020. Et ce, comme prévu dans le LTIP 2020, en prévoyant un régime d'acquisition étalé sur une période de trois ans et des conditions d'acquisition qui sont par ailleurs alignées sur les pratiques du marché et ce qui est géné- ralement considéré comme acceptable (y compris la suppression des exceptions d'acquisition et de changement de contrôle des exceptions « good leaver » de départ anticipé). la suite de la résiliation de sa convention de management au 30 octobre 2020, Madame Laurence Gacoin a restitué à la Société 204 actions acquises dans le cadre du LTIP 2019/2020. - 144 - AEDIFICA - RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019/2020 9.2.2 Rémunération variable Comme indiqué dans le rapport de rémunération 2018/2019, le conseil d'administration a décidé le 3 septembre 2019, au titre de l'exercice 2019/2020, de fixer la rémunération variable annuelle des membres du comité exécutif à un montant maximum de 50 % de la rémunération annuelle hors indemnités diverses, indemnités de départ à la pension et « long-term incentive plan », le montant effectif étant déterminé par le conseil d'administration sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs consolidés : l'EPRA earnings* par action prévu au budget réalisé à concurrence d'au moins 90 % (65 %), la marge EBIT consolidée* (résultat d'exploitation avant résultat du portefeuille divisé par les revenus locatifs nets) (10 %) et d'autres objectifs personnels (25 %). Le 22 septembre 2020, le conseil d'administration a conclu, sur recommandation du comité de nomination et de rémunération, que l'ensemble des critères quantitatifs et qualitatifs exposés dans le rapport financier annuel 2018/2019 au titre de la période initiale de douze mois de l'exercice 2019/2020 (se terminant le 30 juin 2020) ont été respectés pour le versement de la rémunération Période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 variable maximale aux membres du comité exécutif sur la période couverte. Lors de cette même réunion, le conseil d'administration, sur recommandation du comité de nomination et de rémunération, a également fixé les critères quantitatifs et qualitatifs pour les six derniers mois de l'exercice prolongé (période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021). Le 16 mars 2021, le conseil d'administration a conclu, sur recom- mandation du comité de nomination et de rémunération, que l'ensemble des critères quantitatifs et qualitatifs exposés dans la décision du conseil d'administration du 22 septembre 2020, au titre des 6 derniers mois de l'exercice 2019/2020 prolongé (période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020) ont été respectés pour le versement de la rémunération variable maximale aux membres du comité exécutif sur la période couverte. Compte tenu de ces éléments et de la réalisation des objectifs individuels, tous les membres du comité de direction ont droit à 100 % de la rémunération variable maximale. Pondération relative Réalisation au 30 juin 2019 L'EPRA Earnings* consolidé par action représente au minimum 65% EPRA Earnings* par action de 4,00 € sur 90 % du montant budgété (soit 3,60 € au 30.06.2020, sur la la base d'un nombre moyen pondéré base d'un nombre moyen pondéré d'actions sur la période de d'actions sur la période de 25.031.317 24.601.158 actions) actions Objectif dépassé Marge EBIT consolidée* (résultat opérationnel avant résultat sur 10% Objectif dépassé portefeuille divisé par les revenus locatifs nets) Objectifs individuels qualitatifs et organisationnels 25% Objectifs individuels atteints Période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 Pondération relative Réalisation au 31 décembre 2020 L'EPRA Earnings* consolidé par action représente au minimum 80% EPRA Earnings* par action de 6,14 € sur 90 % du montant budgété (soit 6,05 € au 31.12.2020 sur l'exercice la base d'un nombre moyen pondéré étendu, sur la base d'un nombre moyen pondéré d'actions sur la d'actions sur la période de 26.512.206 période de 25.853.168 actions) actions Objectif dépassé Marge EBIT consolidée* (résultat opérationnel avant résultat sur 20% Objectif dépassé portefeuille divisé par les revenus locatifs nets) - 145 - Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. 