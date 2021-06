Aedifica : investit 22 millions  dans 5 sites d'immobilier de santé en Finlande - 28/06/2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Le 28 juin 2021 - après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40 CET AEDIFICA Société anonyme Société immobilière réglementée publique de droit belge Siège : Rue Belliard 40 (bte 11), 1040 Bruxelles Numéro d'entreprise : 0877.248.501 (RPM Bruxelles) (la « Société ») Aedifica investit 22 millions € dans 5 sites d'immobilier de santé en Finlande Acquisition de 3 sites d'immobilier de santé déjà en exploitation et 2 nouveaux projets de développement à Kangasala et Oulu

Investissement total : environ 22 millions € Rendement brut moyen: environ 7% Capacité totale: 174 résidents & 87 enfants

Nom Type Localisation Investissements Capacité Année de Exploitant Type de soins (en millions €) (utilisateurs) construction/ Date d'achèvement Kokkola Ilkantie Acquisition Ilkantie 1, 67100 Kokkola 12,5 122 2016 Attendo, Soins résidentiels pour Kokkola Metsämäentie 62, 67700 2014 Soite & personnes âgées Metsämäentie Kokkola 2011 Kårkulla Soins pour personnes Kokkola Kärrytie Kärrytie 1, 67600 Kokkola handicapées Kangasala Développement Vällintie 1, 36220 2,5 87 Q4 2022 Pilke Crèches Vällintie Kangasala Oulu Juhlamarssi Développement Juhlamarssi 3, 90670 Oulu 7 52 Q3 2022 Attendo Soins résidentiels pour personnes âgées Total 22 261 Stefaan Gielens, CEO d'Aedifica, commente: « Aedifica a le plaisir d'annoncer que Hoivatilat poursuit l'expansion du portefeuille d'immobilier de santé finlandais. Nous investissons environ 22 millions € dans l'acquisition de trois sites d'immobilier de santé déjà en exploitation et le développement de deux nouveaux projets, qui accueillent un total de 261 résidents et enfants. Nous nous réjouissons de continuer à investir dans de l'immobilier de santé moderne avec Hoivatilat, notre équipe finlandaise. » Jussi Karjula, CEO de Hoivatilat, commente: « Faisant partie du groupe Aedifica, notre stratégie consiste aussi à acquérir des immeubles et des portefeuilles de qualité déjà en exploitation, en plus de notre propre activité de développement de projets. Je me réjouis de ces nouvelles acquisitions qui constituent un bel ajout à notre portefeuille. Ensemble, nous créons une société meilleure. » 1/7

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Le 28 juin 2021 - après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40 CET 1. Acquisition de 3 sites d'immobilier de santé à Kokkola (Finlande) Aedifica investit 12,5 millions € dans un portefeuille de 3 sites d'immobilier de santé à Kokkola (Finlande). Kärrytie 1 - Kokkola Description des sites Les 3 sites d'immobilier de santé sont situés à Kokkola (48.000 habitants) et ont été construits entre 2011 et 2016. Ilkantie 1 est situé dans le centre de Kokkola et accueille 56 personnes âgées et 17 personnes handicapées nécessitant une assistance permanente. Les maisons de repos Metsämäentie 62 et Kärrytie 1 sont situées à proximité du centre-ville et sont spécialement conçues pour répondre aux besoins des personnes âgées nécessitant une assistance permanente, accueillant respectivement 26 et 23 résidents. Description de la transaction Le 28 juin 2021, Hoivatilat Oyj a acquis 100% des actions des sociétés propriétaires des sites. La valeur conventionnelle1 s'élève à 12,5 millions €. 1 La valeur conventionnelle respecte le prescrit de l'article 49 § 1er de la Loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées. 2/7

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Le 28 juin 2021 - après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40 CET Ilkantie 1 - Kokkola Metsämäentie 62 - Kokkola Description des exploitants et des contrats de location 97 unités de ce portefeuille sont exploitées par Attendo, un acteur privé bien établi dans le secteur des soins aux personnes âgées en Finlande, qui gère actuellement environ 13.000 lits. Bénéficiant de près de 40 ans d'expérience dans le secteur des soins de santé, le groupe Attendo est le plus grand prestataire de soins privé dans les pays nordiques avec plus de 24.000 employés répartis sur plus de 700 sites. Le groupe exploite déjà 29 sites appartenant à Aedifica. 17 unités de ce portefeuille sont exploitées par Soite. Soite est un opérateur public regroupant plusieurs municipalités opérant dans la région d'Ostrobotnie-Centrale. Il offre des services de santé primaires et spécialisés et des services sociaux. Soite a été créé en 2017 et emploie 3.800 personnes. 8 unités de ce portefeuille sont exploitées par Kårkulla. Kårkulla est un opérateur public qui fournit un soutien et des services aux personnes ayant un handicap intellectuel ou autre ainsi qu'à leurs familles. Kårkulla se compose de 33 municipalités bilingues et fournit des services dans toutes les régions suédophones de Finlande. Kårkulla emploie environ 1.000 personnes. Aedifica se réjouit de ces collaborations avec des acteurs de qualité dans le secteur des soins de santé finlandais. Les sites sont loués sur la base de contrats de location double net non-résiliables, avec un WAULT2 de 8 ans. 2 Weighted average unexpired lease term : durée résiduelle moyenne pondérée des baux. 3/7

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Le 28 juin 2021 - après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40 CET 2. Développement d'une crèche à Kangasala (Finlande) Kangasala Vällintie (illustration) - Kangasala Kangasala Vällintie sera construite dans un quartier résidentiel de Kangasala (32.000 habitants). La crèche est spécialement adaptée pour offrir une éducation préscolaire à un maximum de 87 enfants. Il a été conçu par Hoivatilat et situé au rez-de-chaussée d'un projet résidentiel plus vaste développé par un tiers.Les travaux de construction commenceront durant l'été 2021 et devraient s'achever au quatrième trimestre 2022. L'investissement total3 d'Aedifica s'élèvera à terme à environ 2,5 millions €. La crèche sera exploitée par Pilke, un opérateur finlandais de crèches qui offre des services d'éducation et de soins de la petite enfance innovants à plus de 10.000 enfants dans plus de 173 crèches en Finlande, employant environ 2.000 personnes. Pilke exploite déjà 23 sites d'Aedifica. Le site sera loué sur la base d'un nouveau contrat de location double net non-résiliable de 15 ans. 3 La valeur conventionnelle respecte le prescrit de l'article 49 § 1er de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées. 4/7

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Le 28 juin 2021 - après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40 CET 3. Développement d'une maison de répos à Oulu (Finlande) Oulu Juhlamarssi (illustration) - Oulu Oulu Juhlamarssi sera construite dans un quartier résidentiel d'Oulu (209.000 habitants). La maison de repos est spécialement adaptée aux besoins des personnes âgées nécessitant une assistance permanente et accueillera jusqu'à 58 résidents. Elle est designée et développée par Hoivatilat. Les travaux de construction ont récemment commencé et devraient s'achever au troisième trimestre de 2022. L'investissement total4 d'Aedifica s'élèvera à terme à environ 7 millions € La maison de repos sera exploitée par Attendo (voir ci-dessus). Le site sera loué sur la base d'un nouveau contrat de location double net non-résiliable de 15 ans. 4 La valeur conventionnelle respecte le prescrit de l'article 49 § 1er de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées. 5/7

