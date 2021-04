Aedifica : organise 10 événements musicaux pour ses résidents aux Pays-Bas

Aedifica tient à ses résidents. C'est la raison pour laquelle, chaque jour, nous essayons de leur offrir un petit plus. Dans le cadre de notre programme d'engagement social, nous avons offert en 2020 à deux établissements de soins aux Pays-Bas un concert de musique classique, donné par la fondation « Philomela ». Ces deux événements musicaux ont été très appréciés par nos résidents. Dès lors, Aedifica va organiser 10 nouveaux concerts dans ses maisons de repos néerlandaises en 2021.

Notre programme d'engagement social vise à poursuivre le dialogue avec les personnes vivant dans nos immeubles : nos aînés et leurs soignants.

Stefaan Gielens - CEO Aedifica

Au cours de ces événements, la mezzo-soprano Merel Huizinga, accompagnée au piano, interprétera le concert L'amour est un oiseau, qui reprend des musiques classiques italiennes, françaises et néerlandaises célèbres. Les représentations seront réalisées en tenant compte des mesures sanitaires en vigueur contre le Covid et se dérouleront à l'extérieur. De cette manière, tout le monde pourra garder une distance suffisante avec ses voisins et les résidents pourront choisir d'assister au concert en plein air ou de le regarder derrière la fenêtre de leur chambre.

Nous avons spécifiquement choisi cette initiative parce que la musique est un outil important pour les personnes âgées et les personnes démentes. La musique peut faire remonter des souvenirs oubliés et améliorer l'état social et émotionnel des résidents. En outre, un concert est une belle façon de remercier le personnel soignant.

Eric Scheijgrond - Country Manager Netherlands

Philomela est une organisation néerlandaise à but non lucratif dont l'objectif est de créer des liens entre des personnes de culture, d'âge et de milieu social différents par le biais de la musique classique. La fondation organise des concerts pour et avec des résidents de maisons de repos, des migrants et des enfants. Elle tente ainsi de susciter un enthousiasme pour la musique et de créer des liens entre eux. Philomela organise régulièrement des concerts pour les personnes âgées dans des maisons de repos et élabore des programmes musicaux spécialement pour eux.