Aeffe SpA est une société italienne qui opère dans le secteur de la mode et des produits de luxe. La société est active dans la conception, la production et la distribution de produits. La société opère à travers deux segments. Le segment du prêt-à-porter est impliqué dans la conception, la production et la distribution de vêtements de luxe, de lingerie, de vêtements de plage et de vêtements de détente. Ce segment s'occupe également de la distribution de tous les produits, tant par le canal du commerce de détail que par celui du commerce de gros, et gère les accords de licence accordés à d'autres entreprises pour la fabrication des lignes de produits des marques Aeffe et Moschino. Le segment Chaussures et maroquinerie, qui est composé de Pollini et de ses filiales, s'occupe principalement de la conception, de la production et de la distribution de chaussures, de petits articles de maroquinerie, de sacs et d'accessoires assortis. La société propose ses produits sous des marques telles que Moschino, Alberta Ferretti, Velmar, Blugirl, Cacharel et Jean Paul Gaultier, entre autres.

Secteur Habillement et accessoires