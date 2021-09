Aegean Airlines réduit ses pertes au deuxième trimestre, les ventes augmentent

Aegean Airlines a affiché vendredi une perte moins importante au deuxième trimestre qu'un an plus tôt, le plus grand transporteur grec ayant vu son trafic plus que doubler.

La perte nette de 33,9 millions d'euros (39,91 millions de dollars) pour le trimestre avril-juin représente moins de la moitié de la perte de 73,4 millions de dollars enregistrée un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 168 % pour atteindre 108,6 millions d'euros.

Le membre du groupe de compagnies aériennes Star Alliance a déclaré que les opérations de vol au cours du trimestre sont restées à seulement 35% de celles observées au deuxième trimestre de 2019, avant la pandémie.

La compagnie aérienne a transporté 1,2 million de passagers sur 15 000 vols.

Les réserves de trésorerie d'Aegean s'élevaient à 545 millions d'euros à la fin du mois de juin.

"Avec la levée des restrictions depuis la fin du mois de mai, l'activité des compagnies aériennes a montré des signes de reprise. Nous avons eu un flux de trésorerie positif pour la première fois en 18 mois", a déclaré le PDG Dimitris Gerogiannis.

(1 $ = 0,8494 euros) (Reportage de George Georgiopoulos ; montage de Jason Neely)