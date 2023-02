Allemagne-Nouvelles grèves dans des aéroports régionaux

BERLIN, 27 février (Reuters) - La majorité des vols dans les aéroports régionaux allemands de Düsseldorf et de Cologne-Bonn ont été annulés lundi en raison d'une grève de 24 heures lancée par le syndicat Verdi, ont indiqué les aéroports.

À l'aéroport de Düsseldorf, seuls 89 vols sur les 330 prévus auront lieu tandis que 29 ont été détournés vers d'autres aéroports et sept ont été reprogrammés au lendemain.

Sur les 136 vols passagers quotidiens habituels prévus lundi à l'aéroport de Cologne-Bonn, seuls deux ont pu être assurés comme prévu.

Le syndicat allemand Verdi a déposé le préavis de grève vendredi alors que les négociations collectives sur les revalorisations salariales dans les services publics et le secteur de la sécurité aérienne n'ont pas permis de se rapprocher d'un accord.

"Si les employeurs continuent à faire de l'obstruction et ne nous présentent pas de résultats, alors la réaction des employés ici est claire", a déclaré un porte-parole de Verdi à l'aéroport de Cologne-Bonn.

Les aéroports, qui accueillent des compagnies aériennes telles que Lufthansa, Turkish Airlines et Aegean Airlines, étaient en grande partie vides car les passagers avaient été informés de la grève à temps pour changer leurs plans.

Le syndicat a bloqué le trafic aérien au début du mois avec des grèves d'une journée dans sept grands aéroports, dont les plates-formes de Francfort et de Munich, affectant près de 300.000 passagers.

Des villes dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dont Cologne, Leverkusen et Bonn, ont également été touchées par des grèves du service public lundi.

Verdi et l'Association de la fonction publique allemande réclament une augmentation de 10,5% du salaire des employés du secteur public au niveau fédéral, soit au moins 500 euros de plus par mois. (Rédigé par Miranda Murray et Friederike Heine, version française Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)