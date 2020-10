Swissport emménage dans le nouvel aéroport de Berlin

Zurich (awp) - A la faveur de l'ouverture du nouvel aéroport Berlin Brandenburg "Willy Brandt" de la capitale allemande, Swissport a transféré ses installations dans leurs nouveaux quartiers. Les installations occupent une surface de 2100 mètres carrés, dépassant de 60% celles de l'ancien site aéroportuaire berlinois, indique vendredi le spécialiste zurichois des services au sol pour les compagnies aériennes.

Entrant en service samedi, le nouvel aéroport verra Swissport y offrir des services dans les domaines du traitement du fret ainsi que sa palette de services au sol dans les terminaux un et cinq. Le premier vol a bénéficié de ces prestations décollera vendredi prochain, 6 novembre. Swissport servira en outre deux nouveaux clients sur le tarmac Brandenburg "Willy Brandt", à savoir la compagnie aérienne à bas coûts lettone Air Baltic et le premier transporteur grec, Aegean Airlines.

Jusqu'à présent, Swissport était actif sur les deux futurs anciens aéroports de Berlin, à savoir Tegel et Schönefeld, le troisème aéroport de la capitale allemande, Tempelhof, ayant été fermé en 2008 pour devenir un parc en 2010. L'ouverture des nouvelles installations, reportée pas moins de six fois, était attendue depuis quatorze ans. Nombre de pannes et problèmes d'organisation en on fait l'objet de moqueries et d'agacement outre-Rhin.

