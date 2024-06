Aegis Logistics Limited est une entreprise intégrée de logistique pétrolière, gazière et chimique basée en Inde. La société est engagée dans l'importation et la distribution de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et dans des installations de stockage et de terminaison pour le GPL et les produits chimiques. Les segments de la société comprennent la division des terminaux à liquides et la division des terminaux à gaz. La division des terminaux à liquides s'occupe du stockage et des installations de terminaux pour le pétrole et les produits chimiques. La division des terminaux gaziers s'occupe de l'importation, du stockage et de la distribution de produits pétroliers, tels que le GPL, le propane et d'autres produits. Elle dispose d'un réseau de distributeurs qui vendent des bouteilles de GPL et des appareils à des clients domestiques, commerciaux et industriels. Elle possède et exploite également un réseau de parcs de stockage à terre pour la manutention de liquides en vrac destinés aux industries pétrolière, pétrochimique, chimique et des huiles végétales. La société dispose d'installations de stockage à Mumbai, Haldia, Kandla, Pipavav et Mangalore.