Aegon : dans le rouge avec une dégradation de broker

Le 28 mai 2024

Aegon recule de 1% et sous-performe ainsi la tendance à Amsterdam, sous le poids d'une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre' sur le titre de la compagnie d'assurance, et ce malgré un objectif de cours rehaussé de 6,3 à 6,65 euros.



Le broker juge le rapport risque-rendement maintenant équilibré sur le dossier, entre des risques tels que l'exposition à l'immobilier commercial aux États-Unis, et des éléments de potentiel de hausse comme des retours de capital plus élevés.



