Aegon : vers une reconduction du CEO

Le 01 mars 2024

En marge de la publication de ses résultats annuels, Aegon indique que son conseil d'administration a l'intention de proposer la reconduction de Lard Friese comme membre du conseil et CEO lors de l'AG prévue le 12 juin.



CEO de la compagnie néerlandaise depuis 2020, Lard Friese cumule plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance. Sa reconduction pour un nouveau mandat de quatre ans le maintiendrait donc en poste jusqu'à l'AG de 2028.



