Le gouvernement britannique a annoncé lundi que le géant des fonds de pension AustralianSuper allait investir 8 milliards de livres (10,15 milliards de dollars) supplémentaires dans le pays, ce qui portera son investissement total à plus de 18 milliards de livres d'ici la fin de la décennie.

"Cet investissement majeur d'AustralianSuper favorisera la croissance et renforcera la position du Royaume-Uni en tant que centre financier de premier plan, créant de la richesse et aidant à financer les services publics", a déclaré le ministre des finances, Jeremy Hunt, dans le communiqué.

Cette annonce intervient avant la présentation du budget mercredi, dont M. Hunt espère qu'il donnera un coup de pouce au Premier ministre conservateur Rishi Sunak avant les élections qui auront lieu dans le courant de l'année.

En juillet dernier, M. Hunt a présenté le "Mansion House Compact", par lequel 10 fonds de pension, dont Aegon, Legal & General et Aviva, se sont volontairement engagés à investir au moins 5 %, soit environ 50 milliards de livres, dans les sciences de la vie, les fintechs, les biotechs, les technologies propres et d'autres types d'entreprises britanniques non cotées à forte croissance d'ici 2030.

"Les nombreuses annonces d'investissement que nous avons vues aujourd'hui montrent que le Royaume-Uni reste l'un des endroits les plus attrayants pour investir dans le monde", a déclaré M. Sunak dans son communiqué.

"Mais grâce aux décisions difficiles et à long terme prises par le gouvernement, l'économie est en train de prendre un tournant, et nous devons nous en tenir au plan.

AustralianSuper, qui détient plus de 2,5 milliards de livres sterling en actions cotées en bourse selon la déclaration, indique sur son site web qu'il gère plus de 315 milliards de dollars australiens (205 milliards de dollars) d'épargne-retraite pour le compte de plus de 3,3 millions de membres.

Les marchés privés à l'étranger, en particulier la dette, sont une priorité pour les plus grands fonds de pension australiens, qui cherchent des moyens de déployer la masse d'épargne-retraite de 2 400 milliards de dollars australiens, qui croît rapidement et dépasse le marché national.

(1 $ = 0,7879 livre)