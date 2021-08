Aegon : AlphaValue relève sa recommandation

AlphaValue a relevé mercredi son opinion sur Aegon, passant d'une recommandation 'vente' à un conseil 'accumuler', avec un objectif de cours maintenu à près de 4,5 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indépendant met en avant son optimisme entourant la capacité de l'assureur néerlandais à dépasser l'environnement de taux d'intérêt bas afin de redresser son activité.



Alors que ses prévisions sur le groupe étaient jusqu'ici affectées par l'impact lié à l'épidémie de Covid, ses estimations sont désormais plus favorables, la bonne performance réalisée par Aegon au premier semestre l'ayant convaincu dans la capacité du groupe à opérer un reprise marquée de son activité, notamment grâce à l'amélioration du taux de mortalité aux Etats-Unis.



