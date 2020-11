Aegon : Oddo reste 'neutre' après une cession

Oddo BHF réaffirme sa position 'neutre' et son objectif de cours de 3,3 euros sur Aegon, au lendemain de l'annonce par le groupe de la cession de ses activités d'assurances, de retraites et de gestion d'actifs en Hongrie, Pologne, Roumanie et Turquie.



Le bureau d'études estime que le prix 'apparaît attractif', à 2,6 fois les fonds propres des activités cédées à fin juin, et que la transaction est 'en ligne avec la stratégie qui sera détaillée lors de la prochaine journée investisseurs du 10 décembre'.



'La priorité donnée au renforcement du bilan va continuer de limiter le potentiel de retour de capital aux actionnaires. Nous estimons ainsi, dans ce contexte, que d'autres valeurs de notre univers offrent un potentiel d'appréciation plus attractif', juge-t-il toutefois.



