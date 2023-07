Aegon : dans le vert avec des propos de broker

Aegon avance de près de 1% à Amsterdam sur fond de propos favorables d'UBS, qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre de la compagnie d'assurance avec un objectif de cours maintenu à 5,95 euros.



'Les rachats d'actions ont démarré, avec les retours de capitaux les plus élevés du secteur sur les 12 prochains mois', souligne le broker, qui voit en outre 5 à 10% de potentiel supplémentaire à sa valorisation lié à des mesures de la direction.



Pour rappel, Aegon a lancé jeudi dernier un programme de rachats d'actions de 1,5 milliard d'euros consécutif à la finalisation du rapprochement de ses activités néerlandaises avec celles d'asr, des rachats devant se clôturer au plus tard fin juin 2024.



