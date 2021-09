Aegon : des rachats d'actions pour éliminer un effet dilutif

Aegon a annoncé vendredi qu'il allait démarrer un plan de rachat d'actions de 96 millions d'euros afin d'éliminer l'impact dilutif lié au paiement de son dividende en actions.



Ces rachats de titres, qui s'effectueront entre le 1er octobre et jusqu'au 26 octobre au plus tard, doivent permettre de disposer d'actions auto-détenues destinées à alimenter le versement de dividendes proposés en titres.



Le groupe d'assurance néerlandais précise que 58% de ses actionnaires ont opté pour un versement en actions de leurs dividendes prévus au titre de l'exercice 2021.



