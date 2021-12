Aegon : le titre progresse, fin du suspense en Hongrie

L'action Aegon s'adjuge près de 3% ce jeudi à la Bourse d'Amsterdam suite à l'annonce d'un dénouement favorable dans le dossier de la cession des activités en Europe de l'Est et Centrale.



Vienna Insurance Group, l'acquéreur choisi pour reprendre l'ensemble de ces métiers, a déclaré avoir trouvé un 'accord de principe' avec le gouvernement hongrois en vue de finaliser la transaction.



Aux termes de l'entente, qui doit faire l'objet d'un protocole d'accord dont la signature est prévue aujourd'hui même, le fonds souverain Corvinus prendrait une participation de 45% au sein des anciennes filiales hongroises d'Aegon, Vienna Insurance Group contrôlant pour sa part 55% du capital.



La structure de la coopération - qui concerne notamment la mise en place de la direction au niveau opérationnel - reste encore sujette à discussions.



Aegon avait annoncé en novembre 2020 la cession de ses activités d'assurances, de retraites et de gestion d'actifs en Hongrie, Pologne, Roumanie et Turquie, au groupe autrichien Vienna Insurance Group (VIG).



La clôture de l'opération, initialement programmée pour le second semestre 2021, avait été ralentie du fait d'une plainte déposée par le Ministère hongrois des finances, opposé au projet, devant un tribunal de Budapest.



