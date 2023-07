Aegon : mise en oeuvre du programme de rachats d'actions

Aegon a annoncé jeudi avoir lancé la mise en oeuvre de son programme de rachats d'actions de 1,5 milliards d'euros consécutif à la finalisation du rapprochement de ses activités néerlandaises avec celles d'a.s.r.



Ces rachats de titres débuteront à compter d'aujourd'hui pour se clôturer au plus tard le 30 juin 2024, précise l'assureur, qui prévoit ensuite de procéder à une annulation des actions rachetées.



Aegon avait annoncé mardi avoir bouclé la fusion de ses métiers dans les retraites, l'assurance-vie, l'assurance IARD, la banque et les prêts hypothécaires aux Pays-Bas avec ceux d'a.s.r. afin de donner naissance au deuxième plus grand groupe d'assurance du pays.



Dans le cadre de l'opération, Aegon a perçu un montant de 2,2 milliards d'euros en numéraire, assorti d'une participation de 29,99% au sein du capital d'a.s.r.



En complément de la redistribution de 1,5 milliard d'euros destinée à ses actionnaires, le groupe prévoit de réduire son endettement à hauteur de 700 millions d'euros.



Le titre progresse actuellement de 0,5% en Bourse d'Amsterdam.



