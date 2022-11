Aegon: perte nette au 3ème trimestre, note un environnement économique incertain

La Haye (awp/afp) - L'assureur néerlandais Aegon a fait état jeudi d'une perte nette au troisième trimestre ainsi que d'une baisse du résultat opérationnel, notant un environnement économique incertain.

Le groupe a déclaré dans un communiqué avoir enregistré une perte nette de 206 millions d'euros au troisième trimestre 2022, qu'il a principalement attribuée à une perte "non économique" sur les couvertures de taux d'intérêt aux États-Unis.

Aegon avait enregistré une perte de 60 millions d'euros il y a un an.

Le résultat opérationnel s'est pour sa part établi à 429 millions d'euros, une baisse de 11% sur un an à taux de change constant.

"Malgré les vents contraires de l'inflation, nous avons fait des progrès considérables avec notre programme d'économies sur les dépenses", a souligné le directeur exécutif du groupe Lard Friese, cité dans le communiqué.

Mais les conditions de marché défavorables ont "plus que compensé une amélioration de la sinistralité aux États-Unis, des économies de dépenses et le bénéfice des initiatives de croissance", a-t-il toutefois relevé.

Les ventes d'assurance vie ont augmenté de 24% aux États-Unis et de 16% dans ses marchés en croissance ((Espagne et Portugal, Brésil et Chine ndlr), a salué l'assureur.

Les entreprises de retraite aux États-Unis, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni ont toutes enregistré une croissance des dépôts nets, a-t-il ajouté.

Mais les résultats commerciaux de la gestion d'actifs, de l'activité de détail au Royaume-Uni et de la plateforme de fonds communs de placement d'Aegon aux États-Unis "ont été sous pression en raison de la propension réduite de nos clients à investir dans l'environnement incertain actuel".

Aegon s'est cependant dit confiant dans la réalisation de son objectif de réaliser 400 millions d'euros d'économies d'ici 2023, "tout en absorbant l'inflation des dépenses".

L'assureur avait en outre annoncé il y a deux semaines avoir conclu un accord avec l'assureur néerlandais a.s.r. qui vise à combiner leurs activités néerlandaises de retraite, d'assurance vie et non-vie, de banque et d'octroi de prêts hypothécaires. "L'association créera une compagnie d'assurance néerlandaise de premier plan", a assuré Aegon.

Né en 1983 de la fusion de deux sociétés d'assurance néerlandaises, Aegon emploie quelque 23.000 personnes et revendique près de 30 millions de clients dans une vingtaine de pays, notamment aux Pays-Bas, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

afp/rp