Aegon : placement de notes sous revue chez Moody's

Moody's a annoncé lundi soir placer ses notes de crédit d'Aegon sous revue en vue d'une dégradation, suite à l'annonce par le groupe d'un accord en vue de fusionner ses activités aux Pays-Bas avec ASR pour 'créer un acteur néerlandais de l'assurance de premier plan'.



Pour rappel, Aegon recevra un produit en espèces de 2,5 milliards d'euros et une participation de 29,99% dans l'entité combinée. Les sommes ainsi engrangées seront en partie restituées aux actionnaires et en partie utilisées pour rembourser les dettes.



L'agence pointe un changement du profil de crédit résultant du changement potentiel du régime réglementaire qui s'appliquera au groupe et de la diversification réduite de ses flux de trésorerie dans le contexte d'un affaiblissement des conditions économiques.



