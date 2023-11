Aegon : prévision de génération de capital relevée pour 2023

L'action de l'assureur néerlandais Aegon s'inscrit en nette hausse jeudi en début de matinée, après que ce dernier a revu à la hausse sa prévision en matière de génération de capital.



A l'occasion d'un point d'activité, le groupe a indiqué qu'il anticipait désormais une génération de capital d'environ 1,2 milliard d'euros pour 2023, contre plus d'un milliard précédemment.



Sur le troisième trimestre, sa génération de capital opérationnel a grimpé de 16% pour atteindre 354 millions d'euros.



Le directeur général Lard Friese a expliqué que l'assureur - dont le siège social se trouve désormais aux Bermudes - tire parti de la poursuite d'une solide dynamique commerciale aux Etats-Unis et d'éléments exceptionnels favorables.



Aegon - qui veut faire en sorte que sa filiale américaine Transamerica atteigne son 'plein potentiel' - souligne que les actifs stratégiques de la branche ont poursuivi leur croissance au troisième trimestre.



Suite à ce point d'activité encourageant, l'action gagnait plus de 3% vers 10h30, signant de loin la plus forte hausse de l'indice AEX.



