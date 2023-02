La Banque Postale AM entre en négociations exclusives avec le Groupe Primonial en vue de l’acquisition de 100% du capital de La Financière de l’Echiquier (LFDE). Cette opération permettrait à LBP AM, filiale de La Banque Postale (à 75%) et d'Aegon Asset Management (à 25%), de conforter son positionnement de gérant de conviction multi-spécialiste avec un encours sous gestion combiné de 67 milliards d'euros, d'élargir sa présence à 9 pays en Europe et d'étendre sa gamme de produits.



En préservant et combinant les forces des trois marques du nouvel ensemble, LBP AM, LFDE et Tocqueville Finance, la transaction donnerait naissance à un acteur européen incontournable de la gestion de conviction, aux performances financières reconnues, et reposant sur un socle de valeurs partagées en faveur d'une finance responsable. Le nouvel ensemble s'appuierait sur les effectifs et les équipes dirigeantes existants et bénéficierait de nouveaux avantages stratégiques.



Le groupe serait alors en capacité à accélérer le développement en France et en Europe, en s'appuyant sur les canaux de distribution des trois entités pour tous les produits du nouveau Groupe LBP AM.



Le groupe s'appuierait sur sa gamme de produits enrichie pour tous les clients de chaque entité.



Le groupe deviendrait expert de référence en Europe en investissements ISR, capitalisant sur la puissance des outils et les approches méthodologiques des trois entités pour enrichir la gamme de solutions finance durable.



Le groupe soutiendrait un actionnariat de long terme, donnant au nouvel ensemble les moyens de déployer son plein potentiel et d'accélérer son développement en matière d'innovation et de performance.