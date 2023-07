PARIS (Reuters) - La Banque Postale, onzième banque de la zone euro, a finalisé mardi l'acquisition du gestionnaire d'actifs français La Financière de l'Echiquier (LFDE), portant ses actifs sous gestion à 67 milliards d'euros.

Le rachat de LFDE au gérant de patrimoine Groupe Primonial élargit les activités de gestion d'actif de la banque et renforce une source récurrente de revenus, alors que le plafonnement des taux d'emprunts pour le crédit immobilier et le relèvement du taux du livret A ont pesé sur les revenus des banques.

Le rachat, dont le prix n'a pas été révélé, va aussi contribuer à internationaliser et diversifier les activités de la banque après l'acquisition l'an dernier de l'assureur CNP Assurances pour un montant de 5,5 milliards d'euros, a déclaré à Reuters Philippe Heim, directeur général de La Banque Postale.

"C'est important d'avoir un modèle de banque diversifié qui apporte de la résilience à La Banque Postale", a déclaré Philippe Heim, qui dirige le groupe depuis 2020.

LFDE apportera de nouveaux canaux de distribution en donnant accès à neuf pays européens, dont la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Italie et l'Espagne, a déclaré Philippe Heim, ajoutant qu'il s'attendait à 40 à 50 millions d'euros de résultats nets supplémentaires pour le groupe.

La branche de gestion d'actifs de l'assureur néerlandais Aegon, qui détient 25% de La Banque Postale Asset Management (LBPAM), a cofinancé l'achat de LFDE et prolongé son partenariat de distribution avec La Banque Postale de 12 ans, a précisé Philippe Heim.

Avec l'arrivée de LFDE et de ses 142 collaborateurs, LBPAM devient le troisième plus grand acteur de gestion active en France, après Edmond de Rothschild et CPR Asset Management.

(Reportage Mathieu Rosemain, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)

