Aehr Test Systems est un fournisseur de systèmes de test pour la gravure et le test de circuits intégrés logiques, optiques et de mémoire et compte environ 2 500 systèmes installés dans le monde. Les produits de la société comprennent le système ABTS, utilisé pour les tests de production et de qualification de pièces emballées pour les dispositifs logiques à faible et à forte puissance, ainsi que pour tous les types courants de dispositifs de mémoire ; le système FOX-XP, qui est un système de test et de déverminage à contact complet de la tranche et à puce/module singulière utilisé pour le déverminage et le test fonctionnel de dispositifs complexes, tels que les mémoires de pointe, les processeurs de signaux numériques, entre autres ; Le contacteur WaferPak, qui est une carte de sonde pour plaquettes entières capable de tester des plaquettes qui permet aux fabricants de circuits intégrés (CI) d'effectuer le test et le burn-in de plaquettes entières sur les systèmes FOX d'Aehr Test, et Le support DiePak, qui est une carte de test réutilisable conçue sur mesure pour le système FOX-XP qui permet aux fabricants de CI d'effectuer le test/burn-in de puces et de modules singulés.