Aehr Test Systems est un fournisseur de solutions de test pour tester, brûler et stabiliser les dispositifs semi-conducteurs au niveau de la plaquette, de la puce unique et du boîtier. Les produits de la société comprennent la famille FOX-P de systèmes de test et de déverminage, l'aligneur FOX WaferPak, le contacteur FOX WaferPak, le transporteur FOX DiePak et le chargeur FOX DiePak. Les systèmes FOX-XP et FOX-NP sont des systèmes de test et de déverminage à contact complet et à dé/module unique qui peuvent tester, déverminer et stabiliser une gamme de dispositifs tels que les semi-conducteurs à base de carbure de silicium et autres semi-conducteurs de puissance, les capteurs 2D et 3D utilisés dans les téléphones mobiles, les tablettes et d'autres dispositifs informatiques. Le système FOX-CP est une solution de test compacte à faible coût pour les dispositifs logiques, mémoriels et photoniques. Le contacteur FOX WaferPak contient un contacteur de plaquette complète capable de tester des plaquettes jusqu'à 300 millimètres (mm) qui permet aux fabricants de circuits intégrés d'effectuer des tests, des déverminages et des stabilisations de plaquettes complètes sur les systèmes FOX-P.

Indices liés Russell 2000