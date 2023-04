Aelis Farma : Degroof Petercam initie la couverture à l'achat

Degroof Petercam a annoncé lundi avoir initié la couverture du titre Aelis Farma avec une recommandation d'achat et un objectif de cours établi à 20 euros.



Dans une note publiée dans la matinée, la maison d'investissement belge étaye son opinion par une série d'éléments, à commencer par l'innovation que représente selon elle l'approche thérapeutique de la société biopharmaceutique.



La firme bruxelloise retient tout particulièrement les promesses de son traitement de l'addiction au cannabis et de son traitement pour les troubles cognitifs, dont notamment ceux liés à la trisomie 21 (syndrome de Down).



Degroof Petercam souligne que sa plateforme technologique propriétaire pourrait être étendue à d'autres indications, ce qui laisse penser que l'un de ses projets pourraient potentiellement devenir un 'blockbuster', c'est-à-dire un médicament générant des ventes de plus d'un milliard de dollars par an.



La société de Bourse décrit ainsi une 'opportunité d'investissement séduisante' faisant apparaître un potentiel de hausse de 40% puisqu'elle valorise la société autour de 250 millions d'euros, soit 20 euros l'action.



