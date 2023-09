Aelis Farma: 21,14 millions de trésorerie, visibilité jusqu'à fin 2025

Le 26 septembre 2023 à 09:52 Partager

Aelis Farma annonce un niveau de trésorerie net " solide " à la fin du premier semestre 2023 à 21,14 millions d'euros. Cette biotech spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies du cerveau estime pouvoir financer son développement " au moins jusqu'à fin 2025 ". La perte nette au 1er semestre atteint 1,63 million d'euros contre 10,35 millions il y a un an, pour un " produit des activités ordinaires " à 5,7 millions, contre 4,2 millions il y a un an. Le résultat opérationnel au 30 juin 2023 est négatif de 2,44 millions contre - 4,64 millions au 30 juin 2022.



" Nous sommes très satisfaits des avancées réalisées au cours des six premiers mois de l'année 2023 ", déclare Pier Vincenzo Piazza, Directeur Général d'Aelis Farma. " Grâce à l'efficacité, la motivation et le dévouement de nos équipes, des étapes cliniques clés annoncées ont été franchies, nous ayant permis d'atteindre avec succès les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés, en particulier sur nos deux candidats-médicaments ‘first-in-class', AEF0117 et AEF0217 ".



" Notre plateforme de screening a réalisé des avancées significatives nous permettant d'identifier de nouvelles molécules, différentes de AEF0117 et AEF0217. Cette découverte pourrait ouvrir la voie à des traitements pour d'autres maladies du cerveau et permettre ainsi à Aelis Farma de devenir un acteur de premier plan dans ce domaine. "