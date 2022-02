Aelis Farma : le titre chute pour ses débuts en Bourse

La société biopharmaceutique Aelis Farma souffre vendredi pour ses débuts à la Bourse de Paris, intervenus dans la borne basse de la fourchette de prix initialement envisagée.



L'action Aelis, qui développe une nouvelle génération de médicaments pour le traitement des maladies du cerveau, perd actuellement 9,7% après avoir lâché jusqu'à 14% en cours de matinée.



L'entreprise avait fixé en début de semaine son prix d'introduction à 14,02 euros par action, soit dans la borne basse de la fourchette indicative de prix qui était ressortie entre 14,02 et 16,82 euros.



L'opération a été réalisée suite à l'admission à la négociation des 12,48 millions d'actions qui composent son capital, dont 1,78 millions de nouvelles actions émises dans le cadre d'une offre qui a permis de lever 25 millions d'euros.



Ces fonds doivent permettre à la société d'accélérer le développement de ses deux premiers candidats médicaments, ainsi que ses programmes de recherche et développement, qui portent sur des maladies aujourd'hui sans traitement.



Aux niveaux de cours actuels, sa capitalisation boursière ressort à 158 millions d'euros.



