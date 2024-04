Aelis Farma est spécialisé dans la recherche et le développement de médicaments destinés au traitement des troubles importants du Système Nerveux Central (SNC). La société dispose de 2 produits en phase de développement clinique, dont l'AEF0117 pour lutter contre les troubles liés au cannabis (dépendance sévère, psychose aigüe et toxicité aigüe), et l'AEF0217 pour traiter les déficits cognitifs (troublés liés au syndrome de Down, au syndrome de l'X fragile, aux troubles de la mémoire subjective (SMI) et à la maladie d'Alzheimer).

Secteur Produits pharmaceutiques