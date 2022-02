Aelis Farma : le prix de l'IPO fixé à 14,02 euros l'action 16/02/2022 | 14:48 Envoyer par e-mail :

Aelis Farma a annoncé hier soir le succès de son introduction en Bourse, qui lui permettre de lever des fonds d'environ 25 millions d'euros sur Euronext Paris.



La société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement des maladies du cerveau souligne que cette augmentation de capital correspond à 100% de son objectif initial, malgré la forte volatilité actuelle sur les marchés.



L'offre, qui concerne 1.783.167 actions nouvelles, pourrait être portée à 25,55 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, qui porte sur 39.627 titres additionnels.



Le prix de l'introduction avait été fixé à 14,02 euros par action, soit dans la borne basse de la fourchette indicative de prix qui était ressortie entre 14,02 et 16,82 euros.



Le début des négociations est prévu sur Euronext Paris le vendredi 18 février, avec une capitalisation boursière qui devrait ressortir autour de 175 millions d'euros.



Données financières EUR USD CA 2020 1,14 M 1,29 M - Résultat net 2020 -2,09 M -2,37 M - Dette nette 2020 1,80 M 2,04 M - PER 2020 - Rendement 2020 - Capitalisation - - - VE / CA 2019 - VE / CA 2020 - Nbr Employés 9 Flottant - Dirigeants et Administrateurs Anders Gersel Pedersen Chairman Karen Linehan Independent Director Irina Staatz-Granzer Independent Director François Thomas Director