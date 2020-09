AEM Holdings Ltd : La configuration est positive

Données financières SGD USD EUR CA 2020 490 M 361 M 306 M Résultat net 2020 91,5 M 67,3 M 57,0 M Tréso. nette 2020 174 M 128 M 108 M PER 2020 10,6x Rendement 2020 2,36% Capitalisation 987 M 727 M 615 M VE / CA 2020 1,66x VE / CA 2021 1,39x Nbr Employés 527 Flottant 88,8% Prochain événement sur AEM HOLDINGS LTD 29/10/20 Q3 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 4,81 SGD Dernier Cours de Cloture 3,59 SGD Ecart / Objectif Haut 40,7% Ecart / Objectif Moyen 34,0% Ecart / Objectif Bas 28,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Chandran Nair Group Chief Executive Officer Wai San Loke Executive Chairman Meng Kiang Goh Vice President-Operations Sook Han Leong Chief Financial Officer & Joint Secretary Tat Ming Chua Vice President-Engineering