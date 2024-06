AEM Holdings Ltd. est une société holding d'investissement basée à Singapour. La société fournit des solutions de test pour les semi-conducteurs et l'électronique basées sur les technologies, les processus et l'assistance à la clientèle. Ses segments comprennent les solutions de cellules de test (TCS), l'instrumentation (INS) et la fabrication en sous-traitance (CM). TCS fournit des solutions de systèmes personnalisés impliquant des mouvements à grande vitesse et une conception mécanique aux fabricants de masse et aux laboratoires de développement de nouvelles technologies. Elle fournit également des solutions d'essai pour les systèmes micro-électromécaniques (MEMS) et les besoins spéciaux de sondage de plaquettes, depuis la phase de recherche et de développement jusqu'à la production en grande série et aux essais au niveau du système. INS est engagée dans la recherche, le développement et la production de communications avancées et de solutions de test industrielles. La société est également un fabricant sous contrat d'assemblage de cartes de circuits imprimés (PCBA), de systèmes de câblage et d'interconnexion, de construction de boîtiers et de fabrication d'équipements.