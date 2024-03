Le conseil d'administration d'AEM Holdings Ltd. a approuvé la promotion de M. Chua Tat Ming ("M. Chua") au poste de directeur des opérations ("COO"). Sur la base de ses qualifications et de son expérience professionnelle, ainsi que de ses contributions passées au groupe, le conseil d'administration estime qu'il possède l'expérience et les capacités requises pour assumer les responsabilités liées à sa nomination. M. Chua est actuellement vice-président principal de la société, chargé de l'ingénierie et des opérations au niveau mondial.

Rôle et responsabilités : Cadre, responsable des opérations, de l'ingénierie et des fonctions FSE de la société. Expérience professionnelle : De novembre 2023 à aujourd'hui : Vice-président principal, Ingénierie et opérations mondiales, AEM Holdings Ltd. - De novembre 2022 à octobre 2023 : Vice-président principal, Ingénierie mondiale, AEM Holdings Ltd. - Novembre 2017 - octobre 2022 : vice-président de l'ingénierie, AEM Holdings Ltd. - Mars 2016 - octobre 2017 : Consultant pour NOMADD Desert Solar Solutions Pte. Ltd. - Avril 2014 - février 2016 : Vice-président de la R&D, Hi-P Electronics Pte Ltd. - Mars 2010 - avril 2014 : Vice-président du développement des processus, Hi-P International Ltd. Autres postes d'administrateur à l'heure actuelle : AEM TesTech Shanghai Co.

Ltd. Qualifications professionnelles : Master of Science, Industrial and System Engineering, National University of Singapore (1990) - Bachelor of Engineering (Honours), Mechanical and Production Engineering, Nanyang Technological University, Singapore (1986).