Aena S M E S A : L'armée espagnole déployée pour secourir des automobilistes bloqués par la neige

MADRID, 9 janvier (Reuters) - L'armée espagnole a été déployée samedi pour secourir des centaines d'automobilistes piégés par les chutes de neige qui se sont abattues sur le territoire avec le passage de la tempête Filomena.

Cette tempête a entraîné la fermeture, vendredi, de l'aéroport de Madrid et la suspension des liaisons ferroviaires à grande vitesse entre la capitale espagnole et Alicante et Valence.

"Nous continuons de secourir les véhicules sur les axes 14, A5 M40 et M607", a annoncé le ministère de la Défense.

Madrid et quatre autres régions du royaume ont été placées en alerte rouge pour toute la journée de samedi, a annoncé l'agence de météorologique nationale. (Graham Keeley; version française Nicolas Delame)