Aena S M E S A : La tempête Filomena fait au moins trois morts en Espagne

MADRID, 9 janvier (Reuters) - La tempête Filomena, qui charrie d'importantes précipitations sur son passage, a fait au moins trois morts en Espagne, ont annoncé samedi les autorités espagnoles.

Une femme et une homme sont décédés dans leur véhicule près de Malaga piégée par la crue d'une rivière, et un sans-abri est mort de froid, à Calatayud, une localité située au nord-est de Madrid.

"Evitons de nous déplacer et suivons les consignes des services d'urgence", a écrit sur Twitter le président du gouvernement, Pedro Sanchez.

L'armée espagnole a été déployée pour secourir quelque 1.500 automobilistes piégés par les chutes de neige qui se sont abattues sur le territoire avec le passage de la tempête Filomena.

Cette tempête a entraîné la fermeture, vendredi, de l'aéroport de Madrid et la suspension des liaisons ferroviaires à grande vitesse entre la capitale espagnole et Alicante et Valence.

Madrid et quatre autres régions du royaume ont été placées en alerte rouge pour toute la journée de samedi, a annoncé l'agence de météorologique nationale.

Dans la capitale espagnole, de 25 à 50 centimètres de neige sont tombés par endroits, une situation inédite depuis 1963. (Graham Keeley; version française Nicolas Delame)