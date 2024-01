Aena S.M.E., S.A. est spécialisé dans la gestion de 46 aéroports et de 2 héliports situés en Espagne. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services aéroportuaires (56,6%) : gestion du trafic aérien (243,7 millions de passagers et 1 000,4 Kt de cargaisons transportées en 2022), prestations de sécurité, de gestion des transports intermodaux et des terminaux, d'assistance, de manutention d'avions et de bagages, de contrôle et de transfert de passagers, de billetterie, etc. ; - exploitation de magasins et de restaurants (29,4%) ; - autres (2,4%) : exploitation de parcs de stationnement, gestion d'actifs immobiliers (terrains, entrepôts, hangars, etc.). Le solde du CA (11,6%) concerne l'activité assurée à l'international (21 aéroports gérés en Europe et en Amérique latine).

Secteur Services aéroportuaires