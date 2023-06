Le trafic de passagers dans les aéroports espagnols dépasse les niveaux prépandémiques

Le trafic de passagers dans les aéroports espagnols d'Aena a dépassé les niveaux prépandémiques en mai pour le cinquième mois consécutif, tandis que d'autres terminaux européens fonctionnent toujours à une capacité inférieure à celle de 2019.

Plus de 25 millions de passagers ont transité par les aéroports espagnols en mai, soit 3,4% de plus qu'au cours de la même période en 2019 et également 14% de plus qu'au cours du mois correspondant de l'année dernière.

Au cours des cinq premiers mois de l'année, les aéroports de l'Aena ont accueilli près de 103 millions de passagers, soit 28% de plus qu'en 2022, et 2,3% de plus qu'en 2019.

Le trafic de passagers dans les aéroports européens en avril a été le plus proche d'une reprise complète de la pandémie de COVID-19 de tous les mois jusqu'à présent, malgré de fortes hausses des tarifs aériens, mais toujours un peu plus bas, a déclaré le Conseil international des aéroports (ACI) Europe.

Le mois de mai a également été le plus chargé pour l'aéroport britannique d'Heathrow depuis l'apparition de la pandémie, bien que le nombre de passagers soit encore légèrement inférieur à celui d'il y a quatre ans. (Reportage de Matteo Allievi ; Rédaction de Inti Landauro et Clarence Fernandez)