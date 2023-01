Les actions d'Aeorema bondissent suite à un contrat majeur aux Lions de Cannes

Aeorema Communications PLC - agence d'événements en direct basée à Londres - déclare qu'elle planifie actuellement la portée du travail pour le projet avec la société de marketing Stagwell concernant le Festival international de la créativité Cannes Lions 2023. Les conditions finales sont en cours d'accord avec Stagwell. "L'agence d'expérience de marque d'Aeorema, Cheerful Twentyfirst, travaillera aux côtés de Stagwell pour créer une activation de marque unique et impressionnante lors du festival Cannes Lions 2023, avec la création de 'Sport Beach', une expérience et une plateforme marketing puissante pour que les marques puissent puiser dans l'esprit culturel du sport et explorer le pouvoir du fandom ", déclare Aeorema.

Le directeur général Steve Quah déclare : "La présence de Cheerful Twentyfirst à Cannes Lions 2023 s'annonce extrêmement positive, et avec plusieurs contrats supplémentaires en cours de discussion, 2023 a des perspectives prometteuses pour que nous ayons la plus grande présence de notre histoire. L'année a très bien commencé pour Aeorema et nous sommes très optimistes pour les mois à venir."

Cours actuel de l'action : 93,45 pence, en hausse de 31% le jeudi

Évolution sur 12 mois : +19 %.

