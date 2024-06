AerCap Holdings N.V. est une société irlandaise dont l'activité principale est la location d'avions. La société propose une gamme d'actifs à la location, notamment des avions à fuselage étroit et à fuselage large, des jets régionaux, des avions-cargos, des moteurs et des hélicoptères. Son offre comprend des avions commerciaux de passagers et de fret, neufs et d'occasion, ainsi que des hélicoptères, en location opérationnelle à partir de sa flotte existante et de son carnet de commandes. En outre, elle propose des composants, des équipements et des services après-vente par le biais de son activité matériaux et de la location, de l'achat et du financement de moteurs de rechange. Elle fournit également aux propriétaires d'avions, aux financiers et aux investisseurs tous les services nécessaires à la gestion d'un portefeuille d'avions, de moteurs et d'hélicoptères. La société possède un portefeuille d'environ 1 740 avions, plus de 900 moteurs et plus de 300 hélicoptères, ainsi qu'un carnet de commandes de plus de 400 avions parmi les plus demandés au monde. La société propose des solutions complètes de gestion de flotte à environ 300 clients dans le monde.