AerCap réclame 3,5 mds de dollars aux assureurs pour ses avions bloqués en Russie

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La société de location d'avions AerCap Holdings réclame 3,5 milliards de dollars à ses assureurs en raison de l'impossibilité de récupérer une centaine d'avions de ligne loués à des compagnies aériennes en Russie à la suite des sanctions occidentales contre Moscou.

Le premier groupe de leasing aéronautique au monde a déclaré mercredi qu'il louait 135 avions à des compagnies aériennes en Russie, et en avait récupéré 22 jusqu'à présent. Les sanctions européennes et américaines obligent les loueurs à annuler les contrats et interdisent aux entreprises occidentales de fournir de la maintenance et des pièces détachées aux appareils concernés.

Le directeur général d'AerCap, Gus Kelly, a affirmé lors d'une conférence téléphonique que le groupe basé à Dublin avait déposé des demandes de dédommagement pour ces avions qui représentent environ 5% de sa flotte de 1.750 appareils.

Le groupe évalue à 2,5 milliards de dollars son exposition à la Russie et a indiqué qu'il pourrait passer des charges pour refléter la perte de ces avions dès le prochain trimestre, avant le versement d'éventuelles indemnisations.

AerCap est devenu le plus grand loueur aéronautique au monde l'an dernier à la suite de sa fusion de 31 milliards de dollars avec la branche de location d'avions de General Electric, Gecas. GE a conservé une participation de 45% dans AerCap.

L'action AerCap s'inscrivait en repli de 6% en milieu de séance à la Bourse de New York. Ces derniers jours, le titre avait récupéré environ la moitié de sa perte de 30% subie à la suite de l'invasion de l'Ukraine le mois dernier.

-Doug Cameron, The Wall Street Journal (Version française Jérôme Batteau) ed : TVA

March 30, 2022 13:45 ET (17:45 GMT)