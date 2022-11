Le loueur d'avions AerCap relève ses perspectives de bénéfices en raison d'une demande croissante.

Le loueur basé en Irlande a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté par action à une fourchette de 8 à 8,50 dollars, contre une fourchette précédente de 6,50 à 7 dollars, "compte tenu de la forte performance depuis le début de l'année et des perspectives du quatrième trimestre", a-t-il déclaré dans un communiqué accompagnant ses résultats du troisième trimestre.

"Nous avons continué à constater une demande robuste de voyages aériens et une demande croissante d'avions loués et de moteurs neufs et d'occasion.... En conséquence, nous relevons nos prévisions pour l'ensemble de l'année 2022", a déclaré le directeur général Aengus Kelly.