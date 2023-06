Le sommet mondial des compagnies aériennes se penche sur le boom des voyages et les objectifs climatiques

L'influente Association internationale du transport aérien (IATA) tient sa réunion annuelle du 4 au 6 juin. Bon nombre de ses 300 transporteurs aériens bénéficient d'une hausse des tarifs à la suite de la pandémie, qui n'est tempérée que par la pénurie d'avions et l'affaiblissement des chaînes d'approvisionnement.

Après que les compagnies aériennes mondiales ont regardé vers l'abîme avec des pertes cumulées de 190 milliards de dollars et des dettes accrues pendant la pandémie, leur sommet d'Istanbul marque un tournant pour l'industrie de 800 milliards de dollars, qui devrait renouer avec les bénéfices cette année.

"La confiance dans la demande d'aviation reste forte, et c'est une tendance mondiale", a déclaré aux investisseurs Alan Joyce, directeur général de Qantas et vétéran de la gestion de crise, qui participera à sa dernière réunion de l'IATA avant de prendre sa retraite en novembre.

Les tensions mondiales, notamment la guerre en Ukraine et l'incertitude économique, n'ont guère réussi jusqu'à présent à freiner la ruée vers les billets sur de nombreux marchés, ce qui a incité les experts à déclarer que la reprise était plus permanente que les "voyages de revanche" de l'année dernière, qui avaient suivi la fermeture des aéroports.

"La demande de voyages n'a jamais été aussi forte. Elle atteint des niveaux records, car les gens ne se contentent pas de rattraper trois ans d'absence, mais placent les voyages et les expériences en tête de leur liste de souhaits", a déclaré l'expert en voyages Paul Charles, fondateur de The PC Agency.

"Les prix continueront également à grimper en flèche", ajoute-t-il.

La réunion de l'IATA de l'année dernière a rassemblé une industrie encore sous le choc de sa pire crise, ayant été déplacée de Shanghai au Qatar en un temps utile où les frontières de la Chine restaient fermées.

Dans un contexte d'amélioration constante, l'IATA devrait mettre à jour les prévisions très attendues du secteur lors de l'événement de cette année, qui sera accueilli par la compagnie turque Pegasus Airlines.

C'est la première fois qu'une compagnie aérienne à bas prix est à la tête de ce rassemblement, dont le caractère formel et les rangées de délégations à la manière des Nations unies reflètent les racines de l'IATA en tant qu'organisme international de transporteurs d'État.

Les transporteurs à bas prix sont considérés comme les grands gagnants de la pandémie de COVID-19 en raison de leur plus grande flexibilité.

RISQUES

Selon l'IATA, l'ensemble du secteur devrait renouer avec un bénéfice de 4,7 milliards de dollars en 2023, contre une perte de 6,9 milliards de dollars l'année dernière.

Les voyages intérieurs ont retrouvé leur niveau d'avant la pandémie et le trafic passager global a augmenté de 46 % en avril, a déclaré le groupe jeudi.

Malgré des réservations estivales importantes, de nombreux analystes estiment que des risques subsistent. Le transport aérien reste dans la ligne de mire des écologistes et de certains hommes politiques, en particulier en Europe.

A la veille de la réunion, Aengus Kelly, directeur général d'AerCap, la plus grande société de location d'avions au monde, a déclaré à Reuters que les contraintes d'approvisionnement pourraient durer "de nombreuses années".

En attendant, le pétrole reste 20 % au-dessus des niveaux d'avant la crise et beaucoup se demandent combien de temps les consommateurs pourront ignorer la hausse des coûts d'emprunt.

À plus long terme, les compagnies aériennes sont contraintes d'expliquer au sommet comment elles entendent atteindre l'objectif d'émissions nettes nulles en 2050.

La semaine dernière, le PDG de Qatar Airways, Akbar Al Baker, a mis en doute la possibilité d'atteindre cet objectif, en invoquant l'insuffisance de la production de carburant aviation durable (SAF). Il a toutefois souligné que les avions de nouvelle génération étaient plus propres que ceux qu'ils remplaçaient.

Il n'y a pas non plus de consensus sur la question de savoir qui devrait payer pour augmenter la production de SAF, tandis que les écologistes estiment que les plans sont imparfaits.

Les compagnies aériennes réunies à Istanbul discuteront également, pour la première fois, des émissions autres que le CO2, telles que les traînées de condensation des avions.

L'association écologiste T&E, basée à Bruxelles, a déclaré que les compagnies aériennes avaient tardé à prendre des mesures concernant ces traînées de condensation qui, selon les scientifiques, peuvent avoir un effet néfaste sur le réchauffement climatique. Les compagnies aériennes affirment qu'en évitant les traînées de condensation, elles risquent de consommer plus de carburant et de rejeter plus de CO2.

Autre sujet brûlant, les compagnies aériennes débattront de la manière d'éviter une répétition des perturbations généralisées de l'année dernière, tout en faisant campagne pour des règles harmonisées en matière d'indemnisation des passagers.