Aeris Resources Limited est un producteur de métaux de base et de métaux précieux de niveau intermédiaire basé en Australie. Les principales activités de la société sont la production et la vente de cuivre, d'or et d'argent, ainsi que la prospection de cuivre et d'or. Elle opère à travers six segments : Tritton Copper Operations (Tritton), Cracow Gold Operations (Cracow), Mt Colin Copper Operations (Mt Colin), Jaguar Zinc and Copper Operations (Jaguar), Stockman Copper and Zinc Project (Stockman) et Other. L'exploitation de cuivre de Tritton est située près des villes de Nyngan et Cobar, dans le centre de la Nouvelle-Galles du Sud. Cracow est une exploitation aurifère située près des villes de Cracow et Theodore dans le centre du Queensland. Jaguar est une mine souterraine de zinc, de cuivre, d'or et d'argent située à 65 kilomètres au nord de Leonora. North Queensland Operations comprend la mine de cuivre souterraine Mt Colin et le projet de développement Barbara. Le projet Stockman est un projet de développement de cuivre et de zinc situé à environ 300 km au nord-est de Melbourne.

Secteur Sociétés minières intégrées