Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. s'occupe principalement de fournir des solutions à ses clients sur les marchés de l'aérospatiale et de la défense, et de l'immobilier. Les secteurs de la société comprennent l'aérospatiale et la défense, et l'immobilier. Le secteur de l'aérospatiale et de la défense comprend les activités de sa filiale, Aerojet Rocketdyne, Inc, un concepteur, développeur et fabricant de produits et systèmes aérospatiaux et de défense basés sur la technologie pour le gouvernement des États-Unis, y compris le ministère de la Défense (DoD), la National Aeronautics and Space Administration (NASA) et les maîtres d'œuvre de l'aérospatiale et de la défense. Le secteur de l'immobilier comprend les activités de sa filiale, Easton Development Company, LLC, liées au rezonage, au droit, à la vente et à la location de ses actifs immobiliers excédentaires. La société développe et fabrique des systèmes de propulsion de fusées à propergol liquide et solide, des moteurs hypersoniques à air comprimé, ainsi que des systèmes d'alimentation et de propulsion électriques pour des applications spatiales, militaires, civiles et commerciales.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense