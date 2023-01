Aéroport Marconi, plus de 8 millions de passagers transportés en 2022

(Alliance News) - L'Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna a indiqué qu'en 2022 la tendance du trafic aérien s'est progressivement améliorée, à partir du printemps, avec la fin de la phase d'urgence et des restrictions de voyage.

En particulier, à l'aéroport, le nombre mensuel de passagers est passé de moins 51 % en janvier 2022 par rapport à janvier 2019 à plus 2,4 % en juin 2022 par rapport à juin 2019, avec des chiffres en hausse tout au long de la saison estivale, puis en baisse à nouveau au cours des deux derniers mois de l'année.

Le chiffre final a enregistré environ 8,5 millions de passagers totaux, ce qui représente une augmentation de 107% par rapport à 2021, mais une baisse de 9,7% par rapport à 2019, la dernière année pré-Covid.

Plus précisément, en 2022, les passagers des vols intérieurs étaient 2,2 millions, en hausse de 44 % par rapport à 2021 et de 13 % par rapport à 2019, tandis que les passagers des vols internationaux plus pénalisés par les restrictions de voyage et dont la reprise est plus lente car plus influencée par la dynamique mondiale étaient 6,2 millions, en hausse de 145 % par rapport à 2021, mais toujours en baisse de moins 16 % par rapport à 2019.

Dans le classement des destinations préférées en 2022, Catane, Barcelone et Palerme occupent les trois premières places. Ils sont suivis par Madrid, Paris Charles de Gaulle, Bari, Tirana, Brindisi, Londres Heathrow et Francfort. Par rapport à 2021, on constate un retour progressif des destinations internationales et d'affaires, par rapport aux destinations essentiellement nationales qui ont caractérisé ces dernières années.

Si l'on se réfère aux données du seul mois de décembre 2022, le nombre total de passagers s'est élevé à 577 974, soit une croissance de 23 % par rapport au même mois en 2021, mais une baisse de 18 % par rapport à décembre 2019. Les passagers des vols intérieurs ont totalisé 142 557, ceux des vols internationaux 435 417.

Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna est stable à 7,78 EUR par action.

