Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna SpA est une société basée en Italie, engagée dans les opérations aéroportuaires. Les activités de la société sont divisées en deux secteurs d'activité : Aviation et Vente au détail, publicité, événements. Le secteur Aviation est responsable de la gestion de l'aéroport de Bologne, des jetways, des parkings, de la sécurité, de la manutention, du fret et des services de carburant, entre autres. La division Retailing, Advertising, Events fournit des espaces commerciaux pour les boutiques hors taxes et les magasins de détail, propose des espaces pour le matériel de marketing et aide les entités à organiser des zones d'accueil pour les invités qui arrivent. Sa gamme de destinations comprend principalement des villes européennes, telles que Berlin, Londres, Madrid, Lyon, Wien, Varsovie et Prague. En outre, la société coopère avec des agents de manutention, des courtiers et des coursiers pour faciliter la logistique du fret.

Secteur Services aéroportuaires