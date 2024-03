(Alliance News) - Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna Spa a annoncé jeudi un bénéfice consolidé de 16,7 millions d'euros en 2023, contre 31,1 millions d'euros au 31 décembre 2022.

La société a également annoncé qu'elle avait proposé la distribution d'un dividende de 0,264 euro. La société n'avait pas versé de dividende depuis 2019.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 145,1 millions d'euros, en hausse de 7,8 % par rapport à 2022 où il était de 134,6 millions d'euros et de 16 % par rapport à 2019.

L'Ebitda de la période s'est élevé à 44,1 millions d'euros, contre 54,8 millions d'euros en 2022.

La société a déclaré 33 millions d'EUR d'investissements pour le développement et le renouvellement des infrastructures.

La position financière nette du groupe au 31 décembre était de 8,4 millions d'euros, contre 7 millions d'euros au 31 décembre 2022.

En ce qui concerne les chiffres du trafic, la société a déclaré que les niveaux pré-Covid ont été dépassés avec environ 10 millions de passagers passant par l'aéroport Marconi de Bologne en 2023. L'aéroport est confirmé comme étant le septième aéroport le plus fréquenté d'Italie et le troisième dans le secteur du fret.

"Nous pouvons définir 2023 comme l'année de la reprise définitive des activités, avec plus d'un an d'avance sur les prévisions, malgré un scénario mondial caractérisé par une grande incertitude et volatilité. Dans ce contexte, nous avons été en mesure de gérer le retour complet du trafic sur notre aéroport, bien que dans un contexte caractérisé par la présence de plusieurs chantiers de construction, qui nous accompagneront également dans les années à venir et qui visent à améliorer encore, à court et à long terme, nos infrastructures et, par conséquent, l'expérience de voyage", a commenté Nazareno Ventola, PDG et directeur général de l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.

"Nous continuerons donc en 2024 et dans les années à venir sur la voie de l'amélioration de nos infrastructures dans un processus de croissance durable."

Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna a clôturé jeudi dans le rouge de 0,35 à 7,90 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.