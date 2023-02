Bourses européennes en baisse ; attente des données sur l'activité des services

(Alliance News) - Vendredi, les principaux marchés boursiers européens, contrairement aux attentes, ont ouvert en territoire négatif pour le dernier jour de bourse de la semaine et avant les données sur la performance du secteur des services dans les plus grandes économies du Vieux Continent.

"Les marchés européens se sont fortement redressés hier après que la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne ont toutes deux relevé leurs taux de 50 points de base. Le DAX a clôturé à un nouveau sommet de 11 mois et les marchés américains ont connu une forte séance. Alors que les banques centrales voudraient donner l'impression qu'elles ont encore le temps de relever les taux, les marchés sont d'un avis contraire, supposant, à tort ou à raison, que nous sommes proches d'un pic des taux et que, même si elles n'ont pas encore fini, elles sont proches, avec des rendements obligataires en forte baisse dans tous les domaines", a commenté Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets.

"Les hypothèses qui ont émergé ces deux derniers jours sont certainement nombreuses, mais l'action des prix du marché de cette semaine raconte une histoire différente de ce que nous avons entendu des trois banques centrales ces deux derniers jours. Alors que les banques centrales disent essentiellement qu'elles attendent toujours une hausse des taux, les marchés disent "nous ne vous croyons pas et que même si vous augmentez à nouveau, vous devrez à nouveau baisser d'ici la fin de l'année".

Ainsi, le FTSE Mib est dans le rouge de 0,6 pour cent à 26 9444,50, la Mid-Cap est en baisse de 0,4 pour cent à 44 281,86, la Small-Cap est dans le vert de 0,1 pour cent à 29 975,01, tandis que l'Italy Growth est dans le vert fractionné à 9 546,32.

En Europe, le CAC 40 à Paris a cédé 0,7 %, le FTSE 100 de Londres était sur la ligne de parité, tandis que le DAX 40 de Francfort était en baisse de 0,8 %.

Sur la liste principale de la Piazza Affari, Pirelli était en tête, dans le vert de 1,3 %, suivi par le secteur bancaire avec UniCredit, qui continue de grappiller des gains après les comptes et est en hausse de 1,2 % et Intesa Sanpaolo dans le vert de 0,8 % le jour où la publication de ses comptes est attendue.

Ferrari, après avoir gagné 7,3 % à la clôture de jeudi, a cédé 1,8 % le lendemain de la publication de ses résultats consolidés préliminaires pour le quatrième trimestre et les douze mois se terminant le 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net annuel de 939 millions d'euros, en hausse de 13 % par rapport à l'année précédente, où il s'élevait à 833 millions d'euros. Quant au bénéfice net du quatrième trimestre, il s'établit à 221 millions d'euros en 2022, contre 214 millions d'euros au quatrième trimestre 2021.

CNH Industrial - en baisse de 1,8 % - a publié jeudi ses résultats pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2022, ses premiers en tant qu'acteur dans le secteur de l'agriculture et de la construction, confirmant que le conseil d'administration a l'intention de recommander un dividende annuel par action de 0,36 euro. Au cours des 12 mois se terminant le 31 décembre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 2,04 milliards d'USD, contre 1,80 milliard d'USD en 2021.

La société a également annoncé que le conseil d'administration a décidé de se retirer de la cote d'Euronext Milan et "que les actionnaires bénéficieront davantage d'une cotation sur le NYSE uniquement", a expliqué la société dans une note.

Sur la Mid-Cap, Webuild - en hausse de 0,3 pour cent - a annoncé vendredi qu'elle avait signé le contrat d'achat de Clough, reprenant ainsi 4 milliards d'euros d'arriérés et sécurisant 1 100 emplois.

L'intégration de Clough dans Webuild créera un groupe qui compte parmi les plus grands acteurs en Australie et parmi les plus historiques. Les projets inclus dans l'acquisition font partie des plus importants projets d'infrastructure en cours de construction en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et l'accord conclu entre Deloitte et Webuild facilite leur réalisation pour les gouvernements, les communautés locales et les entreprises concernées.

Après les nouvelles données par Saras, qui s'échange maintenant dans le rouge de 1,5%, sur la transaction de collar financé entre ACM et Bank of Amercia, vient une note de clarification à la fois du fonds et d'Angelo Moratti.

"L'opération de collar financée en question entre Angel Capital Management et BofA Securities Europe est de la nature d'une opération de financement, avec la mise à disposition d'une somme d'argent de BofASE à ACM sous forme de prêt rémunéré et d'un dérivé de collar, à des fins de couverture, portant sur un maximum de 47,6 millions d'actions ordinaires de Saras Spa. Le 1er février 2023, BofASE - en totale autonomie par rapport à ACM - a réalisé une opération de book building accélérée portant sur des actions Saras dans le but de couvrir la position longue prise dans le cadre du collar", a déclaré BofA.

Industrie De Nora a chuté de 2,3 pour cent. La société a déclaré jeudi qu'elle avait revu les chiffres préliminaires au 31 décembre, faisant état de revenus consolidés de plus de 850 millions d'euros, contre 615,9 millions d'euros en 2021, soit une hausse de 38 %.

Sur la petite capitalisation, Risanamento était dans le rouge de 0,5 %, après que le conseil d'administration a annoncé jeudi qu'il avait examiné les résultats préliminaires pour 2022, selon lesquels la société a enregistré une perte nette de 53,8 millions d'euros, contre 24,9 millions d'euros à la même période l'an dernier.

Geox - en hausse de 2,7 pour cent - a partagé ses résultats préliminaires pour 2022 jeudi, faisant état de revenus de 735,5 millions d'euros, en hausse de 21 pour cent par rapport aux 608,9 millions d'euros de 2021. La position financière nette au 31 décembre 2022 est négative de 49,8 millions d'euros, contre 64,3 millions d'euros au 31 décembre 2021.

L'Aeroporto Guglielmo Marconi de Bologne - en hausse de 0,5 % - a annoncé jeudi la consolidation de son partenariat avec Ryanair, qui a débuté en 2008 et a été renforcé en 2016, et est désormais confirmé par un accord de six ans.

Parmi les PME, Confinvest - qui n'est pas encore impliquée dans le négoce - a annoncé jeudi qu'elle avait signé un partenariat avec Fabrick - le premier acteur créé en Italie dans le but de promouvoir l'open banking - visant à inclure Conto Lingotto dans les services offerts par Fabrick.

Convergenze a cédé 1,7%. La société a indiqué mardi qu'elle a clôturé l'année 2022 avec des revenus de 28,2 millions d'euros, soit une hausse de 53 % par rapport aux 18,4 millions d'euros enregistrés un an plus tôt.

En Asie, le Nikkei a augmenté de 0,4 pour cent à 27 509,46 aujourd'hui, le Shanghai Composite a baissé de 0,7 pour cent à 3 263,41 et le Hang Seng a cédé 1,4 pour cent à 21 660,47.

À New York, à la clôture de jeudi, le Dow a cédé 0,1 % à 34 053,94, le Nasdaq a augmenté de 3,3 % à 12 200,82 et le S&P 500 a gagné 1,5 % à 4 179,76.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0887 contre USD1.0917 à la clôture de mercredi. La livre, quant à elle, valait 1,2184 USD contre 1,2255 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le Brent vaut 81,47 USD le baril contre 82,70 USD le baril jeudi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 926,40 USD l'once, contre 1 919,70 USD l'once la session précédente.

Sur le calendrier macroéconomique de vendredi, à 0945 CET, sont attendus les PMI services et composites de l'Italie, de la France, de l'Allemagne et de la zone euro, dans cet ordre, et du Royaume-Uni.

A 1100 CET, de la zone euro, l'indice des prix à la production est également attendu.

En provenance des Etats-Unis, à 1430 CET, place est faite au chômage et aux emplois non agricoles, à 1545 CET le PMI manufacturier sera connu et à 1900 CET le rapport de Baker Hughes sur les appareils de forage.

A 2130 CET, comme d'habitude le vendredi, viendra le rapport COT.

Parmi les entreprises, les résultats d'Intesa Sanpaolo sont attendus.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.